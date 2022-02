Aquest dilluns va fer un any de les eleccions al Parlament de Catalunya, que van donar la majoria a les forces independentistes i que, per primera vegada, totes juntes sumaven el 52% dels vots emesos. En aquest percentatge s’hi comptaven els vots que van obtenir ERC, JxCat i la CUP, a més dels d’altres partits de l’òrbita independentista, que no van entrar al Parlament. En aquell moment es va dir que l’independentisme ja era majoria i que podria articular polítiques tendents a la celebració d’un referèndum per a l’autodeterminació. Però passat un any, no només no es veu cap possibilitat de posar una data per poder celebrar un referèndum a l’estil escocès sinó que ni tan solament es veu cap oportunitat per negociar-ho amb l’Estat, perquè la famosa taula de negociació sembla més aviat un element d’attrezzo que no pas un espai de diàleg i de negociació.

Fa un any, qualsevol observador imparcial podia adonar-se de les dificultats que tindrien els tres grups independentistes per posar-se d’acord, ateses les diferències que els separaven. Per començar, ERC va negociar amb la CUP amb la intenció de poder fer un acord a tres bandes amb JxCat, però la distància ideològica entre la CUP i JxCat feia difícil l’entesa. A més, des de JxCat tampoc es va entendre que ERC no els cités primer a ells. Al final, quan van pactar, Pere Aragonès va haver de suar per aconseguir la investidura.

És evident que entre JxCat i la CUP no hi ha química. Només cal recordar que Artur Mas no va tornar a ser president de la Generalitat, perquè des del partit anticapitalista el van llançar a la «paperera de la història» i que per aquest motiu va haver de buscar algú, de pressa i corrents, que el substituís per ser president amb el suport de Junts pel Sí, que no va ser altre que Carles Puigdemont.

En l’aprovació dels pressupostos, que és una de les iniciatives que demostren la solidesa d’un govern, es va veure que els esforços que feia el conseller d’Economia, Jaume Giró, que per cert és de JxCat, no van servir per convèncer als diputats de la CUP que volien més polítiques d’esquerres i, finalment, el govern va haver de pactar amb els Comuns si no volia prorrogar novament els pressupostos com es va fer en cinc ocasions des del 2013. Però el desacord durant aquell ple no es va limitar a la posició de la CUP, sinó que, fins i tot, el diputat del grup parlamentari de JxCat, Joan Canadell, va criticar durament l’acord amb els Comuns, afirmant que es tornava a l’autonomisme amb un tripartit de la via àmplia. El discurs de Canadell va disgustar a membres del govern, començant pel president Aragonés que ho va comentar amb gestos eloqüents al vicepresident, Jordi Puigneró, també de JxCat. I el més curiós de tot va ser que cap dels consellers del seu partit no va aplaudir Canadell.

Per acabar d’escenificar les diferències que hi ha entre els líders independentistes, només faltava que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, anés a la manifestació de l’ANC a la Meridiana, quan el govern i la conselleria d’Interior l’havien prohibida. És a dir, que la segona autoritat institucional del país va ignorar una prohibició del govern. Com a mínim curiós.

La divisió dels independentistes no fa res més que allunyar la possibilitat que algun dia es pugui plantejar un referèndum de forma pactada i, de la mateixa manera que l’actitud del PP va fer créixer l’independentisme, la divisió de les forces del 52% pot desmotivar molta gent.

La diferència entre el bloc constitucionalista i l’independentista és que els primers, que es barallen i molt, es posen d’acord en la unitat d’Espanya, mentre que els segons, no són capaços de posar-se d’acord en l’essencial i això es va notar, fins i tot, en la conferència «Avancem», que el president Pere Aragonès va fer dilluns, en què va demanar unitat d’acció» de les forces polítiques per construir una «proposta guanyadora» per al futur de Catalunya. I també va dir «que és hora d’escoltar-nos i que deixem de mirar-nos de reüll».

Més clar impossible.