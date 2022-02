Vivim una era en què és fàcil trobar-se persones, preferiblement en el món virtual, que actuen com si ho sabessin absolutament tot de tots els temes imaginables. Parlen del que fan amb rotunditat i sense marge per a afegir-hi res més, ja que el que diuen va a la missa i tota la resta és accessori. Estableixen què és bo i què és dolent amb una fermesa digna d’un decret medieval i tendeixen a menystenir aquelles i aquells que s’allunyen del seu motllo intel·lectual. Ja està bé actuar amb seguretat i tenir autoestima, però a vegades la línia que ho separa de la pedanteria i la fatxenderia és molt fina. Per més reconegut que estiguis a la teva vida professional, per més que les coses vagin aparentment bé, mai pots donar res per sobreentès. I sobretot és molt important preservar la idea que, siguis on siguis, has de recordar d’on vens. És la garantia que mantindràs la humilitat davant la temptació de creure’t massa bo en alguna cosa. Hi ha en el fet d’escriure i tenir la sort de publicar amb una certa regularitat una màxima inalterable: sempre et queden coses per aprendre, i si mai et creus que has tocat sostre voldrà dir que has deixat de gaudir amb la teva vocació. En un món ple d’autoconsciència i sublimació de la pròpia imatge, de màscares adaptades al que creus que els altres esperen de tu, tenir consciència de les limitacions és una qüestió de supervivència. Per això resulta tan definitori d’un mateix comprovar que quan tornes a publicar un llibre o un article tens els mateixos nervis gairebé adolescents que quan feies les primeres passes professionals i semblava que mai podries arribar al port desitjat. Aquesta incertesa, aquesta por a no haver-la encertat, aquesta inseguretat amb les pròpies paraules, són la benzina que et continuarà movent pels laberints de la teva essència. Potser no arribaràs mai a la sortida, mai seràs prou bo per entendre’l del tot, però tant li fa, perquè aquesta barreja de pànic i orgull és la clau de continuar-ho provant i desafiar tots els teus temors. D’això es tracta, de persistir, de no rendir-se i, especialment, de tenir molt clar que allà fora sempre hi ha algú que et pot ensenyar a mirar el món d’una altra manera. En el fons, per això escrivim: per explorar els mons que ens sembla conèixer, els que no coneixem de res i també aquells que descobrim gràcies a la mirada de les persones que ens hi acompanyen.