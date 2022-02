Com que en el Parlament català succeeixen fenòmens paranormals, no té res d’estrany que es parli sobre les bruixes, res tan rabiosament actual. En el Parlament hi passen coses, algunes han de ser tractades des de la parapsicologia, per contrast, abans moltes estaven inspirades en el realisme màgic o l’independentisme màgic, segons expressió de Gabriel Rufián, un pròleg per endinsar-se en la part més críptica i màgica de l’ànima de l’humà parlamentari.

Tot va començar el 2007, en la segona part del tripartit, quan s’abandonà l’elegància retòrica, l’erudició solemne i en Carod Rovira va parlar que es necessiten «pit i collons», també en Ridao d’ERC va deixar anar que els de CiU volien «tocar cuixa» per referir-se al poder. El llenguatge de carrer entrà en el Parlament.

Va ser llavors quan es parlà per primer cop de la Catalunya enfadada, defraudada per la inacció política i per haver convertit la Generalitat en una gestora d’una comunitat de veïns descontents. El president Montilla elevà el to i en lloc de Catalunya emprenyada va reemplaçar-ho amb un mot més elegant «desafecció política».

Els discursos eren abrandats i l’Albert Rivera els salpebrava esverant el galliner amb proclames incendiàries anticatalanistes. En un debat José Montilla li va engaltar a l’Artur Mas que només hi havia un emprenyat, que era ell per no ser el president de la Generalitat. Gran rebombori, CiU li va dir de tot al president Montilla. S’ha embordonit el Parlament dialècticament i també peten els insults tavernaris en les Corts de Madrid.

L’emprenyament català és doncs històric i aflora com els bolets després la pluja. Del 2007 al 2021 hem travessat el desert de l’emprenyament. Els casos paranormals més rellevants són especialment dos: El president del Parlament Roger Torrent li va recordar a Quim Torra que no podia votar perquè no era parlamentari, un fet que ignorava el president de la Generalitat. Tampoc reconegué amb bon criteri el vot telemàtic d’en Carles Puigdemont perquè si s’acceptava com a vàlid es passaria al vot telepàtic; una cosa són les bruixes, malgrat tot, dones d’ordre, però incompreses, i una altra és entrar definitivament en la perillosa dimensió desconeguda, que no se sap a on ens pot portar i probablement el Parlament es repoblaria de més extraterrestres.

Ara la Laura Borràs ha traït a la Laura Borràs, un fet insòlit perquè quan hom fa la traveta la fa a un adversari, mai se la fa a un mateix. Nogensmenys així ha anat. Per justificar-se ha argumentat que no se sentia acompanyada per desobeir, que estava sola i per aquesta raó en Pau Juvillà de la CUP no era parlamentari. I què, si se sentia o estava sola? Per quin motiu no podia desobeir ella soleta? No calia sentir-se ajudada per no acatar una ordre. També molts herois s’han trobat sols davant la batalla i per això són herois perquè van defensar un ideal, mentre els covards i obedients es quedaven a casa. Una excusa peregrina que segurament li ha espatllat la seva carrera política. Tot hauria sigut diferent si ella, quan en Torrent no va acceptar com a diputat en Quim Torra, no s’hagués pronunciat ardorosament.

La revista Sapiens ha endegat la campanya «No eren bruixes, eren dones», que vol recuperar la dignitat de la dona maltractada i no està tan clar, segons el comunicat, si també reivindica la dignitat de la bruixeria. Les van matar per ser bruixes igual que van cremar bruixots, no per ser homes, sinó perquè van ser acusats els uns i les altres d’una pràctica diabòlica. Poden dir que aquest no és l’esperit de l’enunciat i que haig de fer un judici de bones intencions i pensar que van executar-les per ser o per suposar que eren bruixes i dones, però això no és el que diu la frase, ho podien haver exposat d’una altra manera.

Es tracta doncs de dues oracions coordinades copulatives adversatives que podrien expressar sense trair-les conceptualment. Sembla evident que el càstig no té res a veure amb el gènere sinó amb l’art o l’ofici prohibit per la Inquisició o el poder polític local (els alcaldes van llevar la vida de més homes i dones que els inquisidors). Quan escric «No són ànecs, són gallines» afirmo que són gallines i no ànecs perquè la força semàntica recau en el predicat nominal de la segona oració, ja que la primera està en funció de la segona. «No eren bruixes, eren dones» queda molt rellevant que eren dones i poc importa si eren bruixes, cuineres o cambreres.

Un professor de sociolingüística m’aconsellà l’assaig sobre semàntica Símbolo Status y Personalidad de S.I. Hayakawa que demostra que totes les paraules, polisèmiques o equívoques, no són innòcues, asèptiques i provoquen un reflex lingüístic condicionat, com el bavejant gos d’en Pàvlov. Alguns mots van més carregats de connotacions positives o negatives. L’autor posa d’exemple «comunista i anarquista». En els Estats Units per la gent els dos vocables: «són una perversió política nefasta» i si es demana quina perversió teòrica amaguen la contesta és: «són una perversió política nefasta». El poder ha contaminat tant aquests mots tot provocant en el receptor una forta repugnància lingüística i ja no calen explicacions. Per contrast el terme Estats Units sempre té un sentit positiu i porta vinculat la grandesa i la llibertat.

No van matar les bruixes i els bruixots, ni els nazis, ni els comunistes, ni els feixistes, per ser homes o dones, sinó per ser bruixes, bruixots, nazis, comunistes, feixistes. Si els van liquidar per ser homes, per ser coherents havien de liquidar a tots els homes i després suïcidar-se perquè també eren homes. Però no va anar així, ens demostra la història. En fi.