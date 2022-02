Després d’observar tres dies seguits el que hi ha a l’interior del contenidor per a la matèria orgànica situat al carrer Bisbe Sivilla del barri de Sant Narcís de Girona es constata que no tothom sap reciclar o no tothom vol reciclar. Hi ha caixes de cartó sense ni tan sols plegar. Envasos de plàstic de detergents, llaunes, papers i plàstic. De tot. Per plorar. Aquells qui a casa separen oli, taps, envasos, paper, orgànica, vidre i resta poden pensar: «A la merda reciclar!» si obren un contenidor i hi veuen de tot. Per plorar.

Ara que el govern ha tirar endavant un nou model de gestió i el concurs per escollir una nova empresa de neteja viària i recollida d’escombraries, es podran treure els actuals contenidors (en el seu moment polèmics perquè tenien la «boca» petita) per dos sistemes alternatius. Allà on es pugui, es farà el porta a porta. I allà on hi ha multitud d’habitatges, s’hi estendran els també polèmics contenidors intel·ligents. Els que ja són al Mercadal i a part de l’Eixample i controlen qui i què aboca amb targetes i codis. Segons el calendari serà entre finals del 2023 i inicis del 2024. Jo reclamo que sigui ja. Que els ganduls del reciclatge hagin de fer-ho bé. Si cal, perquè ningú plori i pugui dir que no s’ha informat, que facin una campanya continua durant dos anys. Des de ja. Després, multes sense pietat. Si ha de plorar algú, que siguin els altres.