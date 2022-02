El passat diumenge 13 de febrer es va celebrar el dia internacional de la ràdio, efemèride que m’ha recordat com d’important ha estat en la meva vida. Molt abans de flirtejar amb el món del cinema i l’audiovisual, o de reinventar-me com a (pseudo)docent, els mitjans de comunicació van ser la meva gran obsessió. Des de la perspectiva d’aquell estudiant de BUP que a mitjans dels noranta somiava el seu futur laboral ideal, el periodisme va ser el meu primer amor, tot i no acabar de quallar mai com esperava. Però els primers amors ja són un mica això; poques vegades arriben lluny però marquen i perfilen la persona en què ens acabem convertint. Poc abans de la selectivitat, somiava ser periodista però unes notes de tall terriblement altes i injustes, em van allunyar d’un anhel que s’ha mantingut expectant fins avui. I en aquest punt, la ràdio té summa importància. Com a oient soc fill d’aquella generació dels noranta que va pujar escoltant, ben tocada la mitjanit, El Larguero de José Ramón de la Morena –fins i tot vaig anar al directe del gener del 1997 al Teatre Municipal de Girona–, o el mític Hablar por hablar de la Gemma Nierga. També era fan de La nit dels ignorants de la Sílvia Tarragona, i encetat el nou mil·lenni, un fidel adepte del terror i el mal rotllo de Milenio 3, la nau del misteri dels inefables Íker Jiménez i Carmen Porter. Eren anys d’un incipient insomni provocat per la incertesa dels estudis, els (des)amors i la vida adulta en general, nits en blanc que vaig aprendre a mitigar amb aquestes primeres dosis de droga radiofònica.

La vivesa i la proximitat, la naturalitat i l’atmosfera que sabien crear aquests i altres gurus del mitjà, em van abduir fins al punt de fer-me passar a l’altra banda, a posar-me davant el micro. I així, a finals dels noranta, a Ràdio Vilafant, em vaig desvirgar fent costat a l’amic Marc Bataller, il·lustre periodista figuerenc, primer com ajudant d’un carrusel esportiu dominical i més tard comentant les novetats cinematogràfiques. A Ona Empordà vaig conèixer als tòtems Jair Domínguez, avui «xòuman» consumat, i en Sergi Caballero, locutor incansable que cada dia ens acosta l’actualitat a l’Hora 14 de la Cadena SER. I millor persona. Sense oblidar el Ningú no és perfecte dels incansables Ignasi Arbat i Marta Sanz a Ràdio Salt. A tots els tinc una enveja saníssima perquè han acabat excel·lint aquesta professió tan maca que és entrar a casa de la gent a explicar-los la vida a cau d’orella, aquesta vocació que és fer ràdio. Avui, amb l’arribada i la consagració del podcast, la ràdio s’ha democratitzat com el vídeo digital va fer amb l’audiovisual, i molts han sabut fer-se un lloc en el format, com l’streamer multidisciplinari Jacint Casademont o l’Adrián Fernández i l’Endika Ortiz amb les poètiques i terrorífiques epifanies a la llum de la lluna plena de La posada del cuervo. Aquests són alguns dels meus retalls de ràdio.