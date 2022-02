La preocupació dels veïns de Vilobí d’Onyar no ha deixat de créixer des de que Aena va fer públic el nou Pla Director de l’aeroport que tenen al seu terme municipal, i que preveu expropiacions i ampliacions en cas que s’incrementi el nombre de viatgers. La pregunta és: a partir de quin límit? Els problema és que Aena no defineix cap topall, de manera que els veïns naveguen en una incertesa absoluta.

Hi ha famílies que tenen cases i terrenys que, des de l’anterior pla, aprovat el 2006, estan «afectats»: és a dir, que en qualsevol moment poden ser expropiats per a obres d’ampliació d ela infraestructura. És a dir, que porten setze anys sense saber si se’ls acabaran expropiant els terrenys, en quin moment serà i quants diners els pagaran.

És cert que l’aeroport és una infraestructura clau per al desenvolupament econòmic de les comarques gironines, però també és veritat que ara mateix està molt lluny de les xifres que preveu el pla director. Així doncs, el que demanen els veïns, que és que s’estableixin uns indicadors per saber a partir de quin volum de passatgers es poden produir les ampliacions i expropiacions, no és gens forassenyat, al contrari. Si d’aquí uns anys cal ampliar l’aeroport, que es faci, però amb transparència i seguint uns criteris clars.