Veure Borràs desobeint el Govern i obeint la Junta Electoral Central és Convergència i Unió. La clàssica, la bona. «Gent de garantia, Pujol, Verde Aldea i Trias». Hi ha un retorn a la vella maquinària, sobretot en els que més escarafalls fan. Més que un retorn, potser seria més just dir que CiU no ha marxat mai, i jo ho veig molt en els intel·lectuals que més s’escarrassen per semblar que encarnen la puresa i en el seu deix entre vençut i amarg hi ha la mateixa comèdia de sempre. Tots som convergents, d’acord. I tots fem un autèntic paper d’estrassa. És impossible viure a Catalunya i no ser un afectat i els més afectats són els que això no ho saben, els que creuen que tenen la solució i que només ells ens poden salvar. Però a banda que de sonats i de marginals sempre n’hem tingut, i que també són convergents, i que sense ells Convergència no s’entendria, torna el pujolisme més genuí, el més arran, el més sensacional. El que s’aixeca quan s’acaba el míting i fa córrer la senyera del final de la platea fins a l’escenari, «al damunt dels nostres cants».

Qui amb més destresa, altura i capteniment ho ha sabut sintetitzar va ser l’altre dia el Bernat Dedéu a la tertúlia del Jordi Basté. Digué: «Hi ha gent que està fent la feina, al Govern. Penso en el conseller Giró, que sense fer molt soroll ha garantit un fons pels condemnats pel Tribunal de Comptes, va aprovar els pressupostos al desembre, cosa que feia 12 anys que no passava a Catalunya, cal dir-ho, perquè aquestes coses semblen menors i no ho són, hi ha recuperat el rating positiu de deute. Això és el meu ideal o el del conseller Giró? No. Ara, hi ha alguna gestió».

Exactament. «Alguna gestió». És el que a casa hem pensat sempre. «Alguna gestió», encara que no sigui ideal, i per això votàvem Felipe, Aznar i Pujol. Però resulta que avui, per acabar allà mateix, hem de fer veure que som víctimes de la repressió i de l’ocupació. No entenc gaire per què, amb la quantitat de bons restaurants que hi ha a Barcelona. Espanya és una mare, Bernat, i els catalans sempre hi acabem anant a berenar. Això és «la gestió». Sempre queixant-nos i sempre fent-nos les dignes i les ultratjades, per queixar-nos encara més. I per robar. Per robar molt. Per robar sempre. La història del catalanisme és la història del robar. Tothom roba, és cert, però ningú no escarneix tant la seva causa com ho fa el catalanisme per arrambar. Quina vegada ha estat diferent? Com han acabat els enfrontaments oberts? «Alguna gestió»: estigueres profètic dimarts. Jo no ho hauria sabut dir millor. De tota manera, això de Convergència ens ho sabíem. El que importa, i el que ens has d’explicar, és on et situes tu. I ja no s’hi val amb la mandanga dels marges, baby.

Catalunya és un solar polític i moral i els que agonitzen volen morir matant però ja només fan riure. No ho dic per tu, ja m’entens. Els que ara s’obren camí són millors que els que hi havia abans. Llevat del meu cas, esclar, que saps que estic fora de competició i només faig benèfiques i tornejos d’exhibició. Però jo sóc poc important: el que compta és que els que creien que amb ells s’acabava la Historia, s’han acabat ells i la Història continua exactament igual, és a dir, millorant. Per això som un país: perquè ells s’extingeixen i no passa res, i el foc nou creix sobre les cendres. La vella Convergència continua fent negocis tant en l’opulència com en el racionament, amb David Madí, el conseller/gestor Giró i Juli Guiu i- Pepe Antich d’enxaneta pinxo- com la banda organitzada més destacada del moment. Però són tan grollers, tan arrogants i poc conscients de les seves limitacions, que acabaran a la presó. Ells no han millorat. Creuen que són més llestos però és només que no han vist mai el tauler en la seva totalitat. Ni són prínceps com Macià Alavedra, ni intel·ligents com Pujol, ni per descomptat han viscut una infància prou tranquil·la per haver arribat a l’edat adulta en condicions, que vol dir havent resolt les vanitats. Recorda bé el dia i l’hora en què t’ho dic. Presó, presó. Com els intel·lectuals del procés -que tu veig que per sort te n’has desmarcat, amb un discurs molt més assenyat i convenient- també ells tenen un camió pendent. Més fosc, més estret.