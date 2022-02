Aquest dilluns, quan les màquines van començar a enderrocar Can Burrassó, més d’un es va posar les mans al cap veient que de l’antiga masia de Santa Eugènia només en quedaria dreta la façana principal. Les lamentacions a les xarxes socials van ser gairebé instantànies tot i que el projecte de la nova comissaria de la Policia Municipal, presentat el passat estiu, ja deixava clar que només es conservaria la façana. El dia de posar-se les mans al cap no era dilluns. Era el mes de juliol del 2019, quan l’Ajuntament de Girona va anunciar que la nova comissaria aniria a una masia que no tenia cap mena de condició per acollir un equipament d’aquest tipus. Una adquisició que va costar 180.000 euros, una xifra que, sense ser-ho, pot semblar petita en comparació amb els 800.000 euros que costarà la reforma que ha començat ara amb l’enderroc. En total, al voltant d’un milió d’euros per a una comissaria que, com a molt aviat, estarà acabada ben entrat el 2023. Quatre anys més tard, i un milió d’euros invertits, d’aquell mes de juliol del 2019 en què l’Ajuntament assegurava que l’adequació de Can Burrrasó seria «relativament senzilla» i que «en pocs mesos» estaria a disposició de la Policia Municipal. Hauria estat molt més ràpid i barat ubicar la nova comissaria en molts altres espais que no fossin Can Burrassó. I, a sobre, la masia de Santa Eugènia encara continuaria dempeus.

Tot plegat arrenca d’una mala idea: comprar Can Burrassó per fer-hi una comissaria sense, segurament, ni tant sol haver entrat a dins de l’edifici. Una masia podia haver tingut molts usos, però que realment no tenia «una adequació relativament senzilla» a les necessitats d’una comissaria de policia. Aviat, la idea aquella d’una reforma ràpida de l’interior i mantenir l’estructura exterior, va quedar descarta. Efectivament, en el projecte presentat el passat estiu ja es contemplava tirar-ho gairebé tot a terra com es va començar a fer aquest dilluns. Però quan es va anunciar el projecte ja era tard; i encara ho era més aquesta setmana. Tocava posar-se les mans al cap quan algú va decidir comprar Can Burrasó per ubicar-hi una comissaria de la Policia Municipal.