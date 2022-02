No fa massa, un amic em va dir que estic envellida. Fer-me gran no és una cosa que em martiritzi especialment, però no és agradable que de sobte et deixin anar que «estàs envellida». Per sort, sé molt bé què fer amb comentaris com aquest: els apunto a la llibreta de «coses que m’importen una merda».

«La societat mai ha estat amable amb els que envelleixen, especialment amb les dones. Es fan excepcions ocasionals per a algunes de les riques i de les famoses». Són paraules de Cheslie Kryst, escrites poc abans de complir els 30. Em colpeix profundament descobrir que aquesta dona jove, guapa, intel·ligent i sensible, amb encara no 30 anys, sentia que ja era vella.

Per si no sabeu res d’ella, us situo: la Cheslie va ser elegida Miss Estats Units al 2019, i va trencar molts dels prejudicis que tots tenim quan pensem en una dona que es presenta a un concurs de bellesa. Llicenciada en dret, havia exercit d’advocada abans de presentar-se al certamen. Durant el concurs, no va dubtar a donar la seva opinió sobre temes tan controvertits al seu país com la legalització de la marihuana, les polítiques d’immigració de Trump o les lleis antiavortament. Va explicar que era seguidora del moviment Black Lives Matter i que la seva vocació era «alçar la veu contra les injustícies».

Quan va ser proclamada Miss EUA es va convertir en la dona més gran a lluir la corona: tenia 28 anys. Immediatament, moltes veus van demanar que es canviessin les normes del concurs i que es reduís el límit d’edat per participar-hi: no podia ser que dones «tan grans» poguessin representar la bellesa nord-americana. Cheslie tenia altres handicaps, segons molts: era negra, lluïa una melena enrinxoladíssima i salvatge, no arribava al metre setanta. Les seves xarxes socials es van omplir d’insults, de missatges dient-li que no era digna del títol o que la seva constitució semblava més la d’un home que la d’una dona.

L’any passat, la revista Allure va publicar un extens article de Cheslie, en el qual parlava «dels reptes d’envellir». Reprodueixo les seves paraules: «Al complir els 30 sento com un fred recordatori de què m’estic quedant sense temps per ser important als ulls de la societat, i és exasperant». Afrontar el canvi de dècada representava, per a ella, una batalla: «Com sacsejo les normes infrangibles de la societat quan m’enfronto a l’implacable pas del temps? Què passa quan una força imparable xoca contra un objecte inamovible?»

Què passa quan la pressió social, l’autoexigència, la por de fracassar o l’angoixa pel pas del temps tenallen una persona que està en un mal moment, una persona mentalment fràgil? El passat 30 de gener, Cheslie va saltar des del seu novè pis d’un edifici de luxe a Nova York.

Tant de bo la Cheslie hagués rebut l’ajuda psicològica que li feia falta, tant de bo algú del seu entorn s’hagués adonat de la seva fragilitat, tant de bo hagués pogut parlar amb algú dels monstres i les pors que amagava dins el cap. Tant de bo hagués tingut, ni que fos, una llibreta com la meva.