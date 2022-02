Massa sovint hem vist com les matemàtiques eren aquelles assignatures obligades però tal vegada difícils, que costava de superar en els exàmens i que podien ser culpables de fer-nos baixar nota en el global del curs. Amb el temps, però, i gràcies a una labor callada però constant de mestres i professors que han sabut transmetre números i equacions amb una orientació menys rígida i més atractiva, s’ha aconseguit fer entendre a un alumnat escèptic que la resolució dels enigmes matemàtics serveix també per il·luminar un nou concepte de futur.

Comentàvem fa uns dies el projecte encallat des del març de 2019 que hauria de fer possible la instal·lació al xalet Soler de Girona d’una Casa de la Tecnologia que, lògicament, incorporaria una part essencial de l’exposició i les activitats que ja s’estan duent a terme al Museu de Matemàtiques de Catalunya. És possible que aquesta iniciativa que encara està al calaix dels assumptes pendents pugui semblar una idea extemporània ja que hom sol vincular els espais museístics amb la pintura, l’escultura, l’arqueologia, la història, el disseny, l’arquitectura i també les ciències naturals, però no és gaire habitual que acullin les matèries que estudien patrons en l’estructura de cossos abstractes i les relacions que s’estableixen entre aquests, és a dir, les matemàtiques. En els darrers anys, però, aquesta ciència ha deixat de ser experimental per convertir-se de ple dret en formal, d’estudi generalitzat, de devoció i d’aplicació pràctica en múltiples vessants de la vida quotidiana. Una vida orientada cada vegada més a la tecnologia amb les seves múltiples variants, a la necessitat del tractament de dades per assolir objectius empresarials, a la robòtica per adequar processos industrials estalviant costos laborals, per l’elaboració d’algoritmes que facilitin informacions del trànsit urbà, la localització de persones mitjançant l’ús de la telefonia mòbil i un llarg etcètera de possibilitats. En aquest sentit, l’ús dels números com a suport de la base econòmica d’un país, ha fet que les carreres universitàries que tenen en les matemàtiques l’essència bàsica d’un coneixement profund de la realitat que ens envolta, siguin les més demanades i les que òbviament també exigeixen una nota més alta en la selectivitat.

Sortosament, les matemàtiques ja no són avui l’assignatura obligada i avorrida de temps passats sinó que s’han obert camí, s’han fet populars i s’estan imposant també com un art viu i proper. Des de l’any 1992 se celebra l’anomenat Bridges, un congrés anual de referència mundial en l’art i les matemàtiques en un sentit ampli ja que connecta matemàtiques amb art, música, arquitectura i cultura. Des del 2001 incorpora una exposició d’obres d’art relacionades amb matemàtiques anomenada Mathematical art galleries on els artistes professionals exhibeixen la seva obra al costat de matemàtics i d’altres disciplines amb una formació artística menys formal. I és en aquest congrés d’altíssim nivell que han brillat amb llum pròpia cinc noms de les comarques gironines: Jofre Adzarias de Girona, Joan Esparraguera de Cervià de Ter, Bernat Espigulé de Figueres, Josep Tarrés Turón de Girona i Josep Rey Nadal de Maçanet de la Selva.

Tots ells son esmentats en el darrer número de la publicació de la Societat Catalana de Matemàtiques filial de l’Institut d’Estudis Catalans, una entitat molt activa que es dedica a estendre el coneixement de les ciències matemàtiques fomentant-ne l’ensenyament així com la investigació teòrica i aplicada. Que a la portada de la prestigiosa revista SCM Noticies apareguin quatre obres d’autors de les comarques gironines és una bona notícia que pot contribuir a avançar en el projecte de la Casa de la Tecnologia de Girona. Així, l’art matemàtic esdevé una bona eina per posar el seu granet de sorra en aquesta tasca col·lectiva d’anar popularitzant una ciència que, milers anys després de Tales de Milet, Pitàgores o Arquímedes, ha entrat amb força decisiva a les nostres vides.