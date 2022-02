Bona part de culpa tenim els catalans en la davallada lingüística que estem vivim. No es tracta d’assenyalar a ningú per quan el problema l’hem generat nosaltres mateixos. Som un poble que ha volgut ser respectuós amb tots els vinguts de fora, per dilatar la confiança escaient alhora de connectar i responguem la salutació d’acord als seus orígens, procurant així de guanyar-nos el que en podríem molt bé dir la seva acollida com a immigrants, demostrant que eren ben rebuts i mereixedors de la nostra hospitalitat. Francament, el resultat fou sorprenent al veure la seva integració totalment satisfactòria, com a persones agraïdes pel tracte rebut.

Però els anys com la globalització, han anat creixent en tots els àmbits i multiplicant-se en la diversitat de llengües existents, el que ha fet impossible restablir una incidència preocupant envers a la nostra parla. On ens trobem amb les xarxes de comunicació farcides de parla castellana, fent que els integrants hagin trobat una opció més amplia per fer-se entendre. Llavors, al ser el català una llengua regional, se la desplaça com a vehicular i entrant a prevaldre la dels mitjans amb un domini immens com a plataforma lingüística i de fàcil aprenentatge. Llavors, hem de ser conseqüents i procurar com a poble de no caure en la inconsciència de no parlar-la, seria el genocidi més greu del nostre poble amb la seva identitat i cultura.