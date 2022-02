En els temps que han de venir sentirem molt a parlar dels abusos a menors per part de religiosos. Uns fets esgarrifosos que són greus delictes encara que hagin prescrit. No cal rumiar molt per entendre que la responsabilitat d’aquests abusos és, d’entrada, personal i afecta només a qui els ha comès. Així doncs, quina és la responsabilitat de l’Església en tot això en tant que institució? La pregunta es respon per si sola: la seva culpa és immensa, oceànica.

De petit, quan anava a catecisme –llavors en deien anar a doctrina i ningú no s’escandalitzava– recordo haver après que els pecats poden ser de pensament, paraula, obra o omissió. El gran pecat –i delicte– de la institució és d’omissió. Omissió d’atendre les víctimes, omissió de parar els abusos, omissió del deure de portar als delinqüents davant de la justícia humana, omissió d’acomiadar als abusadors, omissió del reconeixement del problema, omissió de reparar i consolar les víctimes i les seves famílies, omissió d’afrontar el problema simplement canviant de destí a capellans abusadors. És realment just i necessari expiar els pecats d’omissió, pel nostre bé i el de l’Església! I ara, independentment dels delictes, a l’Església dels bisbes espanyols els toca afrontar una pública penitència, de la que potser en sortiria reforçada si els seus dirigents tenen coratge d’afrontar un acte de contrició sincer, complet i reparador. Però, anem malament quan algú comença a demanar perdó amb la boca petita, o aprofita per dir que també n’hi ha d’altres que són encara més dolents, o demana perdó relativitzant la seva responsabilitat. I, en el cas de la Conferència Episcopal Espanyola, el pecat de la supèrbia –l’orgull– que és el seu pecat capital preferit, els pot impedir afrontar la fórmula de cinc punts del seu propi catecisme per al perdó dels pecats: Primer: examen de consciència; Segon: dolor de la culpa; Tercer: propòsit de reparació i esmena; Quart: confessió i, Cinquè: acompliment de la penitència. Com ho han fet a França, on hem vist fa poques setmanes, a Lourdes, al màxim representant dels bisbes agenollat, demanant perdó sense excuses ni minimitzant els pecats d’omissió i anunciant la venda de patrimoni per a fer front a indemnitzacions. Perquè Déu sempre perdona el penediment de cor, però les persones, només ho fem alguns cops. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.