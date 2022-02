L’educació segregada per sexes és una anomalia. Si l’objectiu de l’escola i dels educadors és aportar coneixements i contribuir a preparar els alumnes per la vida, no té cap mena de sentit educar-los en una bombolla irreal formada exclusivament per persones del mateix sexe. En els últims anys s’han fet passos molt importants en la presa de consciència de la desigualtat de gènere, del masclisme i de la violència masclista. En una aula formada només per nois, per molt que s’intenti educar en aquest sentit, mai es podrà abordar un debat amb companyes que expliquin en primera persona com se senten davant de determinats comportaments.

Finançar escoles que segreguen per sexe amb diner públic era una incongruència. Durant dècades, els partits polítics han perpetuat les ajudes a aquests centres. Ara que la llei i l’administració hi han posat punt i final, les escoles s’adaptaran al nou model amb l’únic objectiu de garantir la seva viabilitat. Pagant, sant Pere canta. Prop d’un terç dels alumnes catalans està escolaritzat en escoles concertades, un percentatge inèdit tant a Espanya com a la resta d’Europa. I aquí és on cal treballar. Els milions d’euros que fins ara hem destinat a escoles d’educació diferenciada que ja tenien altres recursos propis són una anècdota comparada amb el dèficit estructural acumulat en l’educació pública.