El meu estimat amic Bernat Morales, fill de Terrassa i alt directiu de Foment del Treball en representació de Mercadona, sempre em regala llibres. Porta anys fent-ho. I mai en decep. Aquesta setmana ens hem tornat a reunir al voltant d’una taula. Feia més d’un any que no ho fèiem per culpa de la Covid o bé per causa de la meva salut. Això no obstant, hem mantingut el contacte via telèfon, whassap o correu electrònic. Però aquest passat dilluns hem tornat al nostre arròs de sempre i aquesta vegada al Maràngels de Sant Gregori. En Bernat m’ha portat l’Allegro ma non troppo del celebrat historiador italià Carlo M. Cipolla. En Bernat, llegidor empedreït, fet a si mateix, en constant creixement intel·lectual, i un pèl sorneguer, me’l lliurà dient-me: «¡Apa, que et serà útil per escriure al Diari de Girona». I, una vegada fullejat, la veritat és que sí. També per a la vida. És saviesa en estat pur.

Diu Cipolla que «com succeeix amb totes les criatures humanes, també els estúpids influeixen sobre altres persones amb intensitat molt diferent. Alguns estúpids causen normalment tan sols perjudicis limitats, però n’hi ha altres que arriben a ocasionar danys terribles, no ja a un o dos individus, sinó a comunitats o societats senceres». Si aquesta asseveració del més gran historiador econòmic de la Itàlia del segle XX, catedràtic de les universitats de Pavia i de Berkeley, l’apliquem al procés, queda automàticament comprovada. L’estupidesa fou molta i el mal fet al conjunt de Catalunya es medeix per unitats astronòmiques. Tant és així que, encara avui, la brúixola que hauria de senyalar el rumb del nostre país petit brilla per la seva absència. Essent així, «no resulta difícil comprendre de quina manera el poder polític, econòmic o burocràtic augmenta el potencial nociu d’una persona estúpida», en paraules de l’esmentat professor.

Aquesta setmana hem tingut dues manifestacions en l’àmbit de la política catalana: la carallot de Laura Borràs, l’error primer de JxCat i d’ERC al posar-la de presidenta del Parlament, i el somiatruites d’en Pere Aragonès, fet president de la Generalitat de Catalunya pels vots emesos pels diputats d’aquelles dues formacions polítiques més els de la CUP, un partit que encara no sap qui és. La Borràs fent de les seves: portant la contrària al Govern d’aquesta Catalunya empobrida culturalment i econòmicament, desfeta pel que fa a la seva llengua pròpia com a resultat primer de tanta llampadura independentista, manifestant-se per la Meridiana de Barcelona en contra d’allò dictat pel conseller d’Interior, Ignasi Elena, avui republicà i ahir socialista, mentint descaradament a la Mesa que presideix en relació al «cas Juvillà» i arreu on ha anat a explicar-se, carregant les despeses de les seves anades i tornades a Waterloo al Parlament pel que sembla, que vol dir a tots el ciutadans de Catalunya amb independència de si la varen votar o no, d’alçada 1,80 metres i de volum i pes desconegut, una burgesa que es passeja amb un Jaguar i que fa de la seva vida un autèntic esperpent elevat a l’enèsima potència, que contesta amb un descarat «llançament de la papereta a la urna» quan se li pregunta quin és el seu esport preferit. Diu Carlo M. Cipolla que «essencialment, els estúpids són perillosos i funestos perquè a les persones raonables els resulta difícil imaginar i entendre un comportament estúpid». L’àvia en diria una «nena malcriada».

Per la seva banda, el president Aragonès ha volgut celebrar el seu primer any al front de la Generalitat amb una conferència i no amb un debat de política general davant el plenari del Parlament, que és a qui es deu. Discurs farcit de vaguetats amb un «haurem de fer» com a prefix d’un excés de paragrafia. Doncs ho faci!, home, que són molts els que restem sorpresos per la manca d’un passar comptes i l’excés dels futuribles. L’Aragonès segueix perdut a la ratera de l’independentisme i no acaba de trobar la única sortida possible: Engegar a dida el procés confessant que tot fou una gran ensarronada per arribar al poder. Demana al Govern d’Espanya que digui quin futur té per a Catalunya oblidant-se que ell és el primer paleta en la seva construcció. I tornant a la cançó enfadosa relativa a l’autodeterminació i a l’amnistia, dos impossibles legals i materials, però sense fer cap pas per assolir-los per por a entrar a la presó. Almenys, Puigdemont, Junqueras, Rull i la resta dels polítics empresonats per sedició varen tenir la valentia de xocar contra la legalitat i els poders de tots estat, però aquest és un «bla, bla, bla» permanent, i para de comptar. Diu Cipolla que «les accions d’un malvat segueixen un model de racionalitat: racionalitat perversa, si es vol, però a la fi, racionalitat. El malvat vol afegir un «més» al seu conte. Però ja que no és prou intel·ligent com per a imaginar mètodes amb els quals obtenir un «més» per a si mateix, procurant també un «més» pels demés, haurà d’obtenir el seu «més» causant un «menys» al seu pròxim. És la personificació de l’engany de la teatralitat.