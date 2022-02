Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso han escalat el seu conflicte fins el nivell de matadegolla i només un en pot sortir viu. Ofereixen un espectacle de guerra civil, que és la més sagnant de les guerres. Però els actors del lamentable esperpent no inventen res, sinó que la trama es pot emmarcar en una reflexió més general sobre el seu ofici.

La política és la lluita per aconseguir i mantenir el poder mitjançant l’exercici directe o per instruments capaços d’influir-hi. Com que sempre hi ha més aspirants que places, la competició és inevitable. Per lliurar les batalles pel poder polític els humans s’agrupen en organitzacions que tendeixen a la cohesió quan s’enfronten a adversaris poderosos, però quan consideren assegurades les places l’agressivitat esclata al seu interior entre les diferents fraccions.

Així, les successives victòries de l’independentisme a les eleccions al Parlament de Catalunya, incloses les convocades durant el 155, li han fet creure que l’unionisme ja no era un adversari electoral realment perillós, i la capacitat combativa de les famílies sobiranistes s’ha dirigit a disputar-se el repartiment del propi hemisferi; la convicció que socialistes i comuns mai no sumaran majoria absoluta ni la formaran amb la dreta unionista permet que juntistes i republicans se les tinguin entre ells.

De la mateixa manera, a Madrid l’ensulsiada de les esquerres a les eleccions autonòmiques de l’any passat explica per què Ayuso i Casado es barallen en públic amb la intensitat que exhibeixen. Atesos els magres resultats dels socialistes i els problemes domèstics dels podemites, els dos galls del galliner popular donen per fet que el desgast que causi l’espectacle del seu enfrontament no posarà en perill l’hegemonia conservadora, i concentren totes les energies en la brega per liderar-la.

Còmodament assegut en una butaca de primera fila, un exultant Santiago Abascal s’esmola la barbeta amb un somriure mefistofèlic.