Fem referència a aquella expressió que sol dir-se quan, acabada de fer, una obra que ens feia il·lusió, diem: Ens ha quedat de pel·lícula! Amb això voldríem referir-nos a una, de veritat, que acaba de merèixer un premi, a la Berlinale, sota el nom d’«Alcarràs». Una pel·lícula, que a part de merèixer el premi, pel seu excel·lent contingut i execució, conté altres valors importants, a tenir en compte.

En primer terme, es tracta d’una pel·lícula catalana, en català; per tant no com aquelles dels premis Goya, que són catalanes, però no parlen en català.

En segon lloc, perquè la seva directora, la Carla Simón, demostra que les dones també van ocupant llocs importants, en aquest gènere, per tant, que no resten limitades, tan sols, a la bona interpretació. La qual cosa diu molt al seu favor.

I a més a més, la pel·lícula, és un cant a l’agricultura, i als que s’hi dediquen, que tenint petites o mitjanes explotacions, passen moment molt delicats, pel que fa als canvis climàtics, a la competència de les grans exploracions, i a la manca d’ajuts, que els perjudica la seva migrada economia, i en molts casos els porten a plegar, i a no tenir successió.

Tant de bo, l’argument del film, ajudés a moure consciències i a reflexionar-hi. Felicitats!

És el nostre parer.