Fer por, sembla que sigui l’idea general del món. Des de l’arribada del covid, no parem de rebre notícies preocupants. Per un costat el perill del canvi climàtic que ens ho diuen cada dia, fins a la possible guerra d’Ucraïna, passant per la sequera actual. Per no parlar de la ineptitud dels actuals polítics per solucionar els vertaders problemes (!) o les pujades increïbles dels preus de l’energia. No estic en contra de les notícies però si que arriba un moment que mentalment tanta informació pessimista pot fer mal. Costa de viure feliçment davant d’aquesta allau tan negativa. És per això que ens cal buscar el nostre sentit vital per no caure en una tristor profunda. Diria que tots plegats, gràcies a les xarxes socials i a les mil maneres de saber-ho tot que tenim al nostre abast sense cap esforç, ens creiem que opinant, ho podem solucionar. I ens quedem amb això. Una opinió i res més. Van passant els dies i l’únic que compte és el teu dia a dia amb tu i amb els més properes. La resta anirà arribant i ens caldrà afrontar-ho com un fet més de la vida.