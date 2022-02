Un amic m’ha passat el vídeo de l’interessant entrevista que el programa, Els Matins de TV3, del 14 de febrer passat, va fer a Keita Baldé, jugador de la selecció de futbol del Senegal. I és que el 6 de febrer, Keita Baldé, nascut a Arbúcies el 1995, de pares senegalesos, va guanyar per al Senegal (davant l’Egipte), i per 4 a 2, la Copa d’Àfrica de futbol 2022. En un perfecte català, Keita Baldé, que de petit havia estat a la Masia del Barça, elogiava valors com el treball, la constància i donar un cop de mà, tot afirmant, agraït, que «Catalunya sempre serà casa meva». A l’entrevista, i és el que més em va agradar, Keita parlava de la importància a la vida, de «ser bones persones» i de «tenir bon cor».

Aquest arbucienc, no és la primera vegada que ens mostra la seva senzillesa i la seva bondat. I també la seva generositat i humilitat. L’estiu del 2020, Keita es va assabentar de la situació dramàtica dels temporers senegalesos que treballaven en la campanya de la fruita, amb el desgast físic d’aquests treballadors que menjaven malament i que sovint dormien al carrer. Keita, en saber la situació dels seus compatriotes, va plorar. Però no es quedà de braços plegats. Telefonà a Nogay Ndiaye, de l’Associació «Fruita amb Justícia Social», que ajuda els treballadors del camp a les comarques de Lleida i s’oferí a pagar l’allotjament de dos-cents temporers durant quatre mesos. Si la seva generositat va ser gran, encara ho va ser més la seva humilitat, ja que va demanar als activistes de «Fruita amb Justícia Social», que no se sabés que ell era al darrere d’aquesta acció. Per diversos motius, els temporers de la fruita no van poder allotjar-se als hotels que Keita Baldé volia pagar. I només per denunciar la situació en que es trobaven els treballadors del Senegal, el jugador va fer públic el seu compromís a pagar l’allotjament dels seus compatriotes.

Quan el presentador d’Els Matins de TV3 li va recordar la seva acció amb els temporers senegalesos i quina lliçó se’n podia treure, Keita Baldé va dir que l’important a la vida era «ser bones persones» i «tenir bon cor».

No sé si Keita Baldé és cristià o no ho és. Però la seva aposta a ser bones persones, a ajudar els altres i a tenir un bon cor, el fa, de fet, testimoni de l’Evangeli. I és que Jesús ens demana de ser «bons del tot, com ho és el vostre pare celestial» (Mt 5:48).

Quan sovint en queixem, amb raó, que el món del futbol ens mostra jugadors amb una vida frívola i superficial, que només busquen la fama i els diners, l’exemple d’aquest arbucienc (tot i que fa temps que ja no viu a Arbúcies), ens fa veure que també al futbol hi ha persones honestes, sacrificades i solidàries. Keita Baldé és un exemple de generositat i d’humilitat. I crec que els més joves, que sempre s’emmirallen en els futbolistes, farien bé d’imitar aquest jove que té un bon cor.