El carrer Narcís Xifra de Sant Narcís serà exclusiu per a vianants. L’Ajuntament, i està molt bé que ho hagi fet, ha escoltat una llarga reivindicació dels veïns i hi deixaran de passar els vehicles a motor per pacificar-hi el trànsit. Però com sol passar en aquests temes de mobilitat, tot es queda a mitges. A Girona som especialistes a només posar-hi pedaços.

Molts carrers de la ciutat, per exemple la plaça Poeta Marquina, en un lateral, o a Juli Garreta, o a l’avinguda Sant Narcís, encara avui hi seguim tenint blocs de ciment New Jersey de quan algú, en algun despatx de la plaça del Vi, va decidir que en temps de pandèmia aquesta seria una bona manera d’evitar aglomeracions, perquè no ens toquéssim els uns amb els altres tot passejant. A les escoles la mascareta ja no cal a l’hora del pati i sembla imminent que tampoc s’hagi de dur a classe. Si cada vegada hi ha menys restriccions, té sentit seguir amb aquest atemptat estètic als carrers? Cap ni un, però treure’ls voldria dir haver de prendre decisions de pes, com ara remodelar els carrers amb valentia per fer-los, realment, més amables per als vianants.

Mentretant ens donem per satisfets amb les engrunes. Un carrer de Sant Narcís per on tampoc gaires cotxes hi devien passar serà per a vianants. Quin triomf!