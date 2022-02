Dinar dilluns 14 de febrer. Tot dinant amb dos amics en un restaurant al Gironès, ens avisen que una banda de lladres ha entrat al pàrquing, privat, i han robat de forma ràpida i violenta el que hi ha a l’interior d’alguns cotxes. Dels tres comensals, un ha rebut: l’ipad, l’abric, la bossa de treball... sembla ser que el modus operandi dels lladres és identificar si hi ha un terminal que identifiquen per Bluetooth. És el segon cop que em parlen d’aquest mètode. El primer va ser en un restaurant entre Cassà i Llagostera. En parlo durant la setmana i un amic em diu que els robatoris en els pàrquings de Barcelona estan a l’ordre del dia i que es tornen a deixar cotxes en els vells aparcaments amb vigilant, a qui deixes les claus perquè és la manera que no et robin. Per uns minuts ens bull la sang i continuem el dinar impactats pels fets.

Dilluns 14. Els Estats Units han fixat fins i tot el dia que presumptament Rússia iniciarà la invasió d’Ucraïna: el 16 de febrer, dimecres que ve. La data tan precisa va ser comunicada de forma secreta el passat divendres als aliats de l’OTAN. Això explica la reacció de màxima alerta de diversos països europeus durant el cap de setmana: retorn de nacionals, retirada de diplomàtics, cancel·lació de vols. Estats Units arrisca amb aquesta comunicació tan precisa. Per dos motius. En el ja llunyà 2003 l’aparell diplomàtic dels Estats Units va voler convèncer al món que a l’Iraq de Saddam Hussein es fabricaven armes de destrucció massiva. No va ser certa aquesta informació tot i que va tirar endavant la invasió, liderada per l’exèrcit americà. En segon lloc, la informació és arriscada perquè les formes d’actuar de Rússia són les pròpies d’una guerra híbrida: desestabilització i atacs sense bandera. Qui sap si es desencadenarà un conflicte i quina serà la guspira, però no estem en els temps que una guerra comença en un dia concret i de forma declarada. Això era propi de la guerra freda, el temps en el que encara viu Joe Biden. Els Estats Units practiquen la diplomàcia del megàfon: anunciar ben alt una amenaça perquè no passi. Si l’han encertat o s’han deixat confondre per Putin ho sabrem en dos dies, perquè el 16 de febrer està a tocar.

Dimarts 15 de febrer. M’expliquen l’operació per associar Sarajevo a la candidatura dels jocs del Pirineu de 2030. És una idea altament creativa i que relliga amb els vincles que tenen Barcelona i Sarajevo des de la Guerra de Iugoslàvia i la solidaritat que la ciutat del mediterrani va mostrar cap a la ciutat dels Balcans. Encara la fa més atractiva la candidatura. Si no surt bé, serà pel gran embolic que té una part de la fornada dirigent catalana sobre si apuntar-se al «decreixement» o continuar apostant per una ciutat referent de modernitat i creativitat, quina cosa, avui si ho és en part no ho és pas gràcies al govern i als governs més propers.

Dimecres 16 de febrer. Després d’un matí de feina sense parar, em poso a dinar sol al restaurant La Sala de Despiece, carrer Virgen de los Peligros de Madrid. Es menja molt bé tot i que el model de menjar en una barra i amb tamboret plats molt sofisticats no m’acaba de convèncer. Ni l’afany dels cambrers per fer consumir més quasi amb calçador. Un cop alimentat, consulto les últimes notícies i veig que el Partit Popular està incendiat. No cal esperar a cap informatiu, escolto la roda de premsa d’Ayuso i després veig que han obert un expedient i que García Egea va a totes. Escric a un vell conegut ara en posicions de responsabilitat del PP. Em contesta de forma lapidària: «Això se’ls pot emportar per endavant a tots dos». Ja ho veurem. Realment, una veritable sala de de dessagnament. El relat de les properes hores serà clau.

Dijous 17 de febrer. L’ajuntament de Roses ha aconseguit 3 milions d’euros i l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en va aconseguir també una bona quantitat que ja es va fer pública fa unes setmanes. Mai són projectes que es guanyen de manera aïllada sinó en un projecte «transversal», en equip amb altres actors públics i privats. Així passa també amb les empreses. Les ajudes pel sector agroalimentari han creat aliances molt interessants. S’han acabat les ajudes per allò que és primari. Qui vulgui ajudes ha de demostrar una ambició transformadora i de treball en equip. Dic tot això perquè aquests fons europeus no tenen res a veure amb les mesures de xoc de 2008 i són una aposta estratègica de la Unió Europea per accelerar la transformació digital i el model empresarial. Quan hagin passat els anys de les ajudes, es notarà molt qui n’ha tret profit i qui s’ha quedat desmenjat i remugant dient que no serveixen per res. Bé siguin particulars, bé siguin administracions. Aquí només compta ser creatiu i innovador. Res a veure amb les formes de fer més discrecionals d’abans.

Divendres 18 de febrer. Ja de matinada, quan pengen els diaris del dia després i inaugurant un cap de setmana de descans, llegeixo un molt documentat article d’Isabel García Pagan a La Vanguardia on descriu els cops que la Generalitat ha renunciat a formar part de la representació europea dels Consells Europeus sectorials. Una presència rotatòria per la que vam lluitar molt en la negociació del vot a favor en el referèndum de la Constitució europea de 2005. L’any 2021 la Generalitat va cedir el seu lloc en els Consells Europeus d’Ocupació, Polítiques Socials, Sanitat i Consumidors, i, un altre cop el segon semestre, el Consell de Sanitat. Extremadura i Castella la Manxa van ocupar les vacants catalanes. Es pot governar un país renunciant a estar als Consells Europeus sectorials de la UE? Es poden fer bé les coses així? La irresponsabilitat em sembla colossal. Tot això no està escrit que sigui possible ni fàcil d’aconseguir. Vam aconseguir la presència de les Comunitats en els Consells en època del govern Zapatero i amb el ministre Moratinos. Vam accelerar el nostre programa de presència internacional perquè en el Congrés de CDC un militant de Sant Cugat del Valls havia presentat una esmena per votar no a la Constitució europea. L’esmena ens semblava extemporània però la manera com el ponent Ignasi Guardans la va menysprear va provocar el rebot de part de la sala i la seva victòria. La defensava un militant de nom Jordi Puigneró. Vam aconseguir votar sí a la Constitució europea aconseguint la presència al Consells Europeus. Ara deixen el seient buit.

Dissabte 19 de febrer. Ha passat el 16 de febrer i no hi ha hagut invasió d’Ucraïna. Però les coses es comencen a moure al Donbass, la zona prorussa de l’est d’Ucraïna. Em sembla que veurem una guerra híbrida en els propers dies.