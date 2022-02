La pugna de Putin per recuperar la influència que va tenir l’URSS al món té un segon objectiu: blindar la seva autocràtica política interior de repressió de qualsevol dissidència. En aquest escenari, les autèntiques víctimes són els països que es van desmembrar de la Unió Soviètica i van recuperar una llibertat d’acció i decisió que, òbviament, no volen perdre. El principal és precisament Ucraïna, sobre la qual es bolquen totes les nostàlgies de Putin. En definitiva, vulgui o no, li correspon ara al president rus triar entre fer marxa enrere a una crisi que ha preparat meticulosament durant anys, o fugir endavant en un perillós joc de poder de conseqüències imprevisibles per al món sencer.