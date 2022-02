Cada dia passo un parell de cops per la «rotonda dels taps», a la carretera de Girona a Platja d’Aro. Si no vaig errat, depèn de la Generalitat de Catalunya. S’ha convertit en un punt molt singular: controls de la Policia Nacional i/o Guàrdia Civil, suposo que per drogues, i també controls dels Mossos de carreteres contra l’ús de mòbils... Però avui voldria parlar dels accidents que hi veig tot sovint. La Generalitat hi hauria de fer alguna cosa. Venint de Cassà de la Selva hi ha un doble ramal que s’incorpora a la famosa rotonda, i en aquell punt hi veig força accidents. Algunes vegades només hi acut la Policia Municipal de Cassà, d’altres els Mossos, d’altres també els Bombers i algunes vegades –no gaires– les ambulàncies... i sempre pel mateix: «topada per darrere». He observat quina senyalització hi ha venint de Cassà: els clàssics triangles invertits de «cediu el pas». Però es dona la circumstància que en un dels carrils hi ha un senyal pintat a terra –també un triangle invertit– però en l’altre carril està pràcticament esborrat.

La solució? Un semàfor no serviria, perquè encara complicaríem més la circulació, com passa a Llambilles. Jo recomanaria bandes rugoses a cada un dels dos carrils on els vehicles han d’afluixar la marxa tant sí com no, a part de pintar convenientment el senyal de terra de «cediu el pas». Però potser algú té una solució encara millor. Fa pocs dissabtes vaig trobar-me tres ciclistes que circulaven en paral·lel, allà als taps, en direcció Llambilles, un d’ells sense agafar el volant, l’altre fumant i el tercer amb el mòbil a l’orella. Els vaig cridar l’atenció amb un petit toc de clàxon. Van reaccionar insultant-me. Un d’ells es posà una càmera al cap, d’aquelles que van amb una cinta al front, em va començar a filmar, i em va dir que em denunciarien. Vaig pensar: «veure per creure!». Vaja, que feien servir la cultureta del «tot s’hi val». Com que les bicicletes no porten ni matrícula ni identificació, alguns ciclistes, afortunadament pocs, es creuen amb el dret de fer el que vulguin, tot i el risc per a la seva seguretat i la dels altres. He observat a la carretera que els vehicles, per deixar l’espai de metre i mig a l’avançar els ciclistes, trepitgen la línia continua. Algun dia passarà una desgracia, ja que les línies contínues hi són justament per evitar avançaments pel gran risc que això suposa. Aquesta actuació l’he vista infinitat de vegades. I és que avui dia no ens volem esperar per res i molts tiren pel dret. Tant de bo m’equivoqui