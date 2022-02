Les escoles Bell-lloc i Les Alzines de Girona eliminaran la segregació per sexe a partir del pròxim curs, com bona part de la resta dels onze centres de Catalunya, la majoria pertanyents a l’Opus Dei.

Pel que fa al Bell-lloc, l’ESO i el batxillerat seran mixts mentre que a Les Alzines s’admetran nois a l’ESO, però no al batxillerat, que continuarà amb l’educació «diferenciada només per a noies».

La decisió adoptada pels responsables dels col·legis no és una concessió de bon grat sinó que, per poder rebre la subvenció pública inherent al concert educatiu, han de complir la disposició addicional 25 de la nova i vigent llei educativa, la LOMLOE (Llei Celáa), com demana el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. És a dir, han bescanviat creences per diners.

Amb tot, aquestes escoles mantindran la segregació per sexes en l’etapa d’educació primària fins al curs 2025-2026, a l’empara d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va assenyalar el dret d’aquests tipus de centres a obtenir finançament públic per evitar fer fallida. Bé, es tracta d’un estrambòtic raonament que assegura els beneficis del negoci de l’ensenyament privat.

Cal afegir que Vox també va criticar la mesura de la Llei Celáa amb la fal·làcia de defensar la llibertat dels pares en triar la «ideologia religiosa i moral» per als seus fills. És a dir, existeix una ofensiva ferotge, en l’àmbit polític i judicial, per recuperar el model d’educació segregada, ara batejada com «escola diferenciada».

Sigui com sigui, la segregació per sexes va contra el model d’igualtat que pregonen els defensors de l’escola pública, inclosa la privada concertada, que es nodreixen dels diners de tots i qui vulgui portar els fills a una escola privada que segrega per sexe, que ho pagui de la seva butxaca.

En qualsevol esfera de la societat, homes i dones conviuen junts, sense distinció de sexes i també en l’etapa escolar ha de ser així, malgrat que els partidaris de l’ensenyament segregat creguin en la bajanada que nenes i nens han de ser educats de forma diferent... perquè són diferents.

Alt i clar, l’escolarització segregada és una rèmora del passat de discriminació de sexes que menysprea els avenços en la igualtat en drets i oportunitats d’homes i dones. De fet, no existeixen estudis concloents sobre si l’educació separada per sexes millora el rendiment acadèmic, com demostra un article publicat en Psychological Bulletin, que analitza 184 estudis que representen una mostra de 1.600.000 alumnes de 21 països.

Per tant, els qui aposten per mantenir un model d’educació retrògrad són els capdavanters d’una ideologia religiosa que no es resigna a perdre la seva influència en l’educació.