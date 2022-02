Què està passant?... el Covid ja fa tres anys que està entre nosaltres, ara mateix conec a una família que són positius de Covid. Com s’ho han de fer?

Els serveis socials és un servei per ajudar a les famílies perquè tinguin igualtat d’oportunitats socials com els altres conciutadans.

Si la mare d’aquesta família està diagnosticada de depressió post part i necessita alguna persona que l’ajudi a les tasques de la llar, (encara avui dia aquestes tasques recauen sobre la dona).

Perquè els serveis socials immediatament no es posen en moviment?

No tenen establerts en els seus protocols l’atenció a la infància i la seva cura?

No tenen a la seva disposició eines per donar suport a aquesta família, posant personal per tirar endavant les tasques domèstiques?

Sí que les tenen, aquestes eines! On és la professionalitat d’a­quests serveis? Una mica de consciència social, si us plau!