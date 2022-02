La universitat és la institució més important de la societat per a la generació i transmissió de coneixement. Té un paper especialment rellevant perquè el coneixement és un recurs de referència. Les universitats haurien de ser institucions privilegiades dins dels països que pivoten en el coneixement. La docència i la recerca són les dues funcions principals de les universitats. Estan entrellaçades: sense una educació en condicions és difícil aconseguir investigadors brillants, i sense una investigació amb amplitud i profunditat, no podem oferir un ensenyament òptim. Com passa en l’educació obligatòria, la universitat posa èmfasi en la millora d’habilitats com el pensament crític, l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes, l’aprenentatge autònom i la creativitat aplicada. Si no potenciem aquestes habilitats, no tindrem persones que destaquin en feines d’alt valor afegit, un aspecte crucial per a l’economia de qualsevol país i per al món sencer. El vincle entre el coneixement i l’àmbit acadèmic ha d’ocupar un lloc central a la societat, atès que les persones, les empreses i les institucions necessiten entendre la realitat per adaptar-se als canvis ràpids i profunds que estem vivint. En els darrers anys hem introduït elements de competitivitat de mercat en el món acadèmic per fomentar la motivació i l’autoorganització. Tot i que aquest element és beneficiós, també crea conflictes. Per exemple, la qualitat de les publicacions acadèmiques, moltes de dubtós valor, institucionalitza la ineficiència del sistema. I és impossible processar la gran quantitat d’informació i pseudoinformació difosa.