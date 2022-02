Entrecots, filets, salsitxes, llonganisses, pernil, fuet… Aquests són alguns dels productes que ens venen al cap quan pensem amb productes fets a partir d’ingredients animals.

Des del meu punt de vista, penso que són ben pocs els que es prenen seriosament una lluita com aquesta i tinc la sensació que molta gent vegetariana o vegana es pensa que només es tracta de deixar de menjar carn però, en realitat, hi ha moltíssims productes més, tant alimentaris com d’ús més o menys quotidià que se’n desconeixen totalment els seus ingredients.

Alguns exemples il·lustratius són la cervesa, la qual pot portar cua de peix; alguns suavitzants de la roba, algunes cremes, les llaminadures i els xiclets i, fins i tot, la tinta dels tatuatges permanents.

A ningú li agrada veure com el lleó es menja la gasela, però forma part del cicle i de la seva supervivència i, de fet, els humans també tenim instints animals, ja que formen part de la nostra pròpia naturalesa i deriven de les nostres necessitats.

Tanmateix, no es pot negar el fet que, cada vegada més, en una societat tan globalitzada com la nostra, es tendeix a explotar i a abusar del que la naturalesa ens proporciona. La solució no es troba, doncs, en el fet de deixar de menjar o consumir certs productes perquè, malgrat el sacrifici, aquests no desapareixeran, no haurà canviat res.

Tal com intentem ésser persones sostenibles, reciclar i deixar una petjada més petita, hem d’intentar, també, fer un consum responsable del què mengem i utilitzem, sense abusar dels animals ni de la naturalesa.

No siguem, doncs, com l’Antígona de Salvador Espriu, el sacrifici de la qual va ser en va, sinó que podem intentar trobar una actuació realment útil i menys perjudicial que pugui fer front a aquest problema, que passi per uns bons hàbits consumistes, regular la nostra dieta i tenir cura, també, de la nostra salut.

Ara bé, que ningú s’agafi aquesta crítica com un atac al seu moviment, ja que jo respecto i admiro tots aquells i aquelles que es sacrifiquen per les causes justes. Dit això, gràcies pel vostre granet de sorra.