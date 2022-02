El cop d’estat que Antonio Tejero va intentar perpetrar avui fa 41 anys, amb el suport de diversos comandaments militars, és per a molts ciutadans només un petit capítol en la recent història d’Espanya. La imatge de l’esperpèntica entrada al Congrés dels Diputats d’un escamot de guàrdies civils, quan es procedia a la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern en substitució d’Adolfo Suárez, ara en la distància del temps, es veu com una operació ridícula de quatre fanàtics.

Però la realitat és que aquella tarda-vespre una sensació de pànic va recórrer l’Espanya de la transició. Hi havia regidors que havien estat elegits dos anys abans i que aquella nit es plantejaven sortir del país si el cop d’estat triomfava, perquè temien represàlies.

La imatge dels trets al sostre del Congrés i de tots els diputats estirats a terra, a excepció d’Adolfo Suárez, Santiago Carrillo i Manuel Gutiérrez Mellado es va veure reforçada per la sortida dels tancs als carrers de València ordenada per Milans del Bosch, un militar franquista. I si a tot això hi afegim la indefinició del Rei a les primeres hores de l’intent de cop d’estat, podem imaginar-nos per què hi havia tanta gent espantada. No va ser fins la matinada, quan el Rei va aparèixer a la televisió per desautoritzar els militars colpistes, que es va començar a recuperar un certa calma.

Però el soroll de sabres havia fet el seu efecte i la UCD, partit en el govern en aquell moment i el PSOE, que hi seria al cap d’un any, van acordar impulsar la Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic (LLOHPA) a partir d’un informe encarregat a l’advocat Eduardo García de Enterría. L’objectiu era igualar les competències de totes les comunitats autònomes, fent bona la frase cafè per a tothom, en un intent de limitar el sostre competencial de les nacionalitats històriques de Catalunya, el País Basc i Galícia. Les dues primeres estaven en la gènesi del malestar de militars nostàlgics, juntament amb la legalització del Partit Comunista. També cal recordar que es vivia en els anys de plom, en què ETA assassinava moltes persones anualment.

El 1982 el PSOE va aconseguir arribar al govern amb la victòria aclaparadora de Felipe González. Narcís Serra, com a ministre de Defensa, va reformar les forces armades, desactivant els militars colpistes, fet a què hi va ajudar l’entrada d’Espanya a l’OTAN.

Però d’aquell cop d’estat en queda l’actual estat de les autonomies, que és diferent del que va sorgir de la Constitució de 1978, que distingia entre nacionalitats i regions i preveia un tracte diferent per les primeres, perquè Catalunya, el País Basc i Galícia havien aprovat Estatus d’Autonomia durant la Segona República Espanyola i es considerava que, per les seves singularitats, precisaven un tracte diferenciat. Però tot això se’n va anar en orris i ara tenim el cafè per a tothom.

Per tant, no és cert que l’assalt al Congrés de Tejero fos innocu per l’aleshores jove democràcia espanyola. Els militars havien tutelat la redacció de la Constitució, però encara havien deixat la corda massa llarga, a criteri dels que no admeten la diversitat dels pobles que configuren l’Estat espanyol.

Anys més tard, Pasqual Maragall va provar de corregir-ho amb un estatut que pretenia configurar un federalisme asimètric, però des dels poders de l’Estat li van dir que no, que el cafè ha de ser igual per tothom encara que n’hi hagi que no en vulguin.