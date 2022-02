Carla Simón ha fet història guanyant l’Os d’Or al festival de Berlín. No és una afirmació gratuïta ni fruit d’un entusiasme desaforat: és històric en relació al cinema català i en català, que no està gens acostumat a reconeixements d’aquest tipus; ho és per la seva directora, una de les veus més prometedores del moment, i ho és per la mateixa pel·lícula, una mirada al món rural feta des de la reivindicació i l’honestedat, que fa visible allò que col·lectivament ens entossudim a no veure. Però de la mateixa manera que és lògica i necessària la celebració conjunta, també és el moment d’afrontar altres veritats que, pel que respecta al cinema fet a casa nostra, no podem caure en l’error de menystenir. El guardó a la Berlinale, com qualsevol altre, no serveix de gran cosa si després no es tradueix en una mobilització a les sales. Alcarràs ja té el prestigi i ja figurarà a les cròniques futures, però el cinema en català urgeix d’espectadores i espectadors al seu propi terreny per assolir una veritable identitat, tant interior com exterior. El cinema que es fa des d’aquí i en la nostra llengua, més enllà dels dèficits de representació a les plataformes o l’evident desigualtat del doblatge (un altre debat a obrir algun dia sense maximalismes, el de la funcionalitat del doblatge com a política lingüística), necessita armar-se com a opció real davant el producte extern. I més quan, com és el cas, internacionalment s’ha guanyat el cel. Cal teixit industrial a l’audiovisual català, de la mateixa manera que cal pagar l’entrada quan la pel·lícula arribi els cinemes. Està molt bé congratular-se, dedicar-li grans aplaudiments virtuals i sentir-se-la pròpia, però el gest que finalment pot convertir Alcarràs en un canvi d’etapa és que el cap de la setmana de la seva estrena tingui uns números comparables als de qualsevol altra pel·lícula comercial. L’ús social de la llengua també passa per creure’s que la ficció que la parla és competitiva, i que formem part de les seves històries i els seus universos. Tenim prou talent i inquietud cultural a Catalunya com perquè la indústria cinematogràfica i televisiva en català voli per si mateixa i creixi en espais d’exhibició. Però ens falta creure’ns-ho, crear les oportunitats perquè succeeixi i, també, analitzar a fons quin paper hi juguen les televisions públiques. No hem de perdre de vista que si el que ha aconseguit Carla Simón ha obrat un miracle és perquè som conscients que el cinema en català no és, ni de bon tros, una realitat tangible. Ja tocaria canviar-ho d’una vegada per totes.