La tensió interna en el PP entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president del PP, Pablo Casado, ha desdibuixat el resultat de les eleccions celebrades fa poc a Castella i Lleó.

Ayuso és la versió jove i moderna d’Esperanza Aguirre, no tan aguerrida, ni malparlada, però tenen en comú el tarannà castís, la fatxendaria jocosa dels polítics de casta madrilenya. Se l’ha acusat de tràfic d’influències.

En aquest cas Vox és innocent, no li ha calgut agredir al PP per robar-li votants; és el PP que s’està esbotzant solet. Santiago Abascal, el líder de Vox, ho contempla des de la llunyania, complagut observa la guerra oberta en el si del PP, que ningú sap com acabarà. Algun comentarista ja ha proclamat cofoi que el PP esbudellat l’hauran de portar al cementiri al costat de la tomba on descansa Cs.

Si bé es dona per vàlida la dita que «quan dos es barallen, rep el tercer», no sempre va així; en aquest cas el tercer, Alberto Núñez Feijóo, president de la Xunta de Galícia, en pot sortir beneficiat; és l’home carismàtic del PP per evitar el naufragi o el suïcidi.

Un líder desautoritzat per la direcció del partit pot remuntar mercès a les bases, com succeí amb Pedro Sánchez i el mateix pot fer Ayuso. A la tardor del 2016 els barons socialistes amb el suport de Felipe González defenestraren a Sánchez com a secretari general, però aquest es va recuperar i ara és el president del Govern. La seva sort és que no hi havia un contra-líder dins del partit socialista amb qui enfrontar-se, sinó barons territorials, que no comptaven amb el beneplàcit de les bases, i que apostaren per Susana Díaz Pacheco, esquitxada pels eros i per defensar una posició dretana que impedia al PSOE pactar amb Podem, que havia guanyat importants ajuntaments, mentre que Sánchez s’entenia bé amb Pablo Iglesias.

Les eleccions celebrades fa poc a Castella i Lleó han esgarrifat a moltes persones per l’ascens decidit de Vox, que aquí, a Catalunya, va aconseguir 11 escons i allà, ara, 13, i es situa com la tercera força més votada en el Parlament de Castella i Lleó, el mateix lloc que ocupa a les Corts de Madrid amb 52 diputats.

La nit electoral, abans que es formés govern, Abascal ja proclamà que el vicepresident de Castella i Lleó seria el seu home, en Juan García-Gallardo. Si el PSOE s’absté, que és el que hauria de fer, el líder de Vox es quedarà amb un pam de nas.

L’endemà de les eleccions en constatar l’ascens vertiginós de Vox molts s’esvararen i en Josep Cuní des de la Ser anunià: «S’ha engendrat un monstre». Semblants qualificatius he llegit a la selva de tots els improperis què és la xarxa d’internet.

L’argument que esgrimeix Vox per atacar despietadament al PSOE es fonamenta en el fet que Bildu i ERC, també el PNB i JxCat, mantenen al traïdor Pedro Sánchez en el govern, també critica als socialistes perquè no declaren il·legals a ERC i Bildu i a la resta, a tots aquells que volen segregar-se i trencar la unitat de la pàtria. L’altre argument no polític, és de caire moral i social. Els socialistes amb els seus perversos aliats omplen d’immigrants indesitjables les ciutats espanyoles i han decretat lleis, que Vox derogarà, com la de l’avortament, la llei integral contra la violència de gènere i totes aquelles que atempten contra les sagrades tradicions o fan tuf de progressistes. Vox tampoc estima Europa perquè és un continent llicenciós que fins i tot creu en el canvi climàtic, que ells l’anomenen la histèria climàtica.

La locució «cordó sanitari» s’aplica al voltant d’una àrea que està patint una epidèmia, però en sentit polític significa apartar dels partits saludables els infectats ideològicament pel racisme, la supremacia patriòtica, la xenofòbia, l’homofòbia, etc. El primer país a practicar-ho va ser França on el centre de Nicolas Sarkozy i Emmanuel Macron amb l’ajuda del partit socialista van bandejar el partit d’extrema dreta de Marine Le Pen dels càrrecs de poder. El mateix va fer la cancellera Angela Merkel.

Així doncs, s’ha passat d’un Cs light a un partit heavy com ho és Vox. Cs ha demostrat ser massa tou, fins va tenir temptacions de pactar un govern amb Sánchez, qui acabà amistançant-se amb Podem. «S’han tornat bojos els de Cs», va dir el poder financer pur i dur i van tallar el cap al seu líder.

Les diferències entre el PP i el PSOE són més de caràcter econòmic, social, moral, que no polític. Hem de recordar que la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general el 2016 va ser perquè el PSOE va decidir abstenir-se en la investidura de Mariano Rajoy com a president del govern facilitant així la seva entrada a la Moncloa.

Mariano Rajoy i Pedro Sánchez es posaren d’acord en l’aplicació del 155 als insurrectes independentistes i van deixar en suspens la Generalitat. A l’hora de la veritat pacten perquè cap dels dos volen que s’esqueixi la unitat de la pàtria espanyola ni la democràcia. Si dirigents sensats del PSOE i del PP reconeixen el perill que Vox continuï creixent posant en perill el progrés social i la relació amable amb Europa, obriran una via cordial perquè Pablo Casado o Ayuso (el líder que guanyi en aquesta picabaralla d’egos) i Pedro Sánchez pactin per aturar l’extrema dreta.

La distància política entre el PP i el PSOE esdevé curta davant d’una amenaça fàctica, anteposen al benefici de l’Estat el que és raonable i convenient.

Si el PP s’enfonsa i no es crea un nou partit de centredreta hi haurà un oceà electoral dels socialistes a Vox.