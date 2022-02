Fa més d’una dècada les xarxes socials van irrompre a la nostra vida per acostar-nos a tots. I entretenir-nos. Filles directes de l’avenç tecnològic en l’àmbit de les comunicacions i, en conseqüència, d’una cosa anomenada globalització, aquests primers fòrums 2.0 ens van atorgar, també, la possibilitat d’opinar sobre els temes que la vida i el món anessin marcant a la incerta agenda de l’actualitat, un rol normalment reservat als savis contertulians i gurus mediàtics de ràdio i televisió. En efecte, els «social media» van arribar per donar-nos veu a tots, però passada aquesta primera fase de tempteig, de posar a prova l’invent, de superar la desconfiança inicial i (re)trobar amics i amors per parlar-hi fins ben entrades les matinades, què en queda de tot allò? A aquella primera etapa de descobriment eufòric, va seguir una d’estabilització i coneixença, de depuració del canal i la seva semiòtica, de donar fe que la cosa no acabaria com el làser disc. I ben al darrere van començar a aparèixer els primers influencers, una nova raça d’espècimens omnipresents, almenys en aquest món 2.0, capaços de dir la seva sobre qualsevol tema tot i no tenir-ne ni idea. La veritat és allà fora i no és important. Sense anar molt lluny, conec uns quants crítics de cinema que han fet ressenyes de pel·lícules sense haver-les vist. I ni falta que fa, perquè, de fet, ¿qui necessita veure el remake de Robocop per saber que és una tifa?

Deia el gran Salvador Dalí que el més important és que parlin de tu, encara que sigui malament. «Efectiviwonder». Les xarxes socials no només han excel·lit aquest concepte, sinó que han aconseguit donar-li la volta; de fet, ara ja no cal que ningú parli malament d’un mateix, si nosaltres mateixos ho podem fer la mar de bé. El que és important és parlar, tenir presència, encara que el que diem sigui la pura essència del detritus o tan indispensable com fer girar la peça del quadrat en una partida del tetris. Existir. El cogito, ergo sum de tota la vida ha evolucionat –o involucionat, segons es miri– al loquor, ergo sum, al «parlo, llavors existeixo». En efecte, avui, a les xarxes socials, impera dictar sentències i posicionar-se. Llegir, rebatre o ficar-se les mans al cap de com les gasta aquest aquelarre de subprofunds que hi cohabiten, és de «losers». Com l’equidistància. Si no has de fer soroll, aparta i no molestis, carallot! La darrera aportació a aquesta dubtosa voràgine de democratització comunicativa ens l’ha donat el twitch, l’aplicació de les emissions en directe amb la que, ara sí que sí, tothom pot fer de periodista, comunicador o guru i emetre en directe al món mundial per parlar de la merda que li vingui de gust. Aquí estem ara, a Twitchland, una volta de fulla més del «tenim l’eina però no sabem massa com utilitzar-la». Es veia a venir, i més si això és justament el que fa dècades que ens passa amb l’educació. I amb la democràcia.