Ahir vaig anar a l’Apple Store del passeig de Gràcia i una empleada em va dir: «el que mana és aquell noi més alt, a mi no em paguen prou per resoldre aquest problema». No era cap problema especial, el problema era la tal senyoreta. Després vaig haver d’anar a la botiga Movistar de l’altre costat de la plaça i una altra noia que mastegava xiclet em va atendre d’una manera comparable a l’experiència que té qualsevol usuari de la plataforma. Vaig dinar a Via Veneto i vaig sopar a Nobu, on el tracte no és que fos millor sinó el contrari del que havia rebut en les dues botigues.

Les coses, a partir d’un cert nivell, tothom les fa igual de bé o de malament, i encara serà més així en un món de tècniques i tecnologies compartides. Jo entenc perfectament que hi hagi empreses que vulguin deshumanitzar la seva relació amb els clients, però mentre hi hagi una sola persona de la teva companyia que s’adreci a un sol possible client, aquest tracte ha de ser exquisit, encisador, absolut. En un futur no gaire llunyà, la qualitat la donarem per descomptada i triarem i pagarem la diferència només en funció de com ens tractin.

Hi ha una sèrie de noiets i noietes que creuen com l’empleada d’Apple que no els paguen prou per fer aquesta feina. Aquest tipus de gent –i dic gent volent dir gent– són els que sovint menys mereixen que els paguin, a Apple i en qualsevol altra empresa. Em costa d’entendre per quin motiu aquesta noia va creure que podia donar una resposta tan grollera. Em pregunto quina virtut, quina habilitat, quina destresa especial la fa sentir tan segura com per posar en risc la seva feina amb tanta gosadia i arrogància. La vaig estar observant una estona, després de la nostra trobada. Em va semblar d’una vulgaritat extrema. Coneguda i extrema.

Dic coneguda perquè em sona dels nois de la seva edat. D’aquesta generació que viu com si no existís el preu ni les conseqüències, i que no és que no tingui por de l’abisme sinó que simplement ignora la seva existència. El problema de la noieta no és que fos insultant amb mi, sinó la poca cura que tingué de la seva feina. El problema és que no s’adona del tresor que per a ella és tenir una nòmina i creu que mereixeria cobrar més però no ens ha demostrat mai per què i a més a més tan sols ho creu ella. Hi ha poca tensió entre aquests nois i la tensió i la por de perdre el seu lloc de treball, com si creguessin que sempre hi haurà algú altre que li acabarà traient les castanyes del foc, normalment els pares o l’Estat, però en cap cas no res que tingui ni remotament a veure amb el seu esforç o la seva qualitat.

Hi ha molt poca gent que realment mereixi alguna cosa important. Hi molt poc talent, poca llum, molta terregada, i la major part de la tropa només serveix per tapar forats i encara. Suposo que enganyar-se, ajuda, i creure’s per dins qui sap què i que el món ens té mania i que és per això que no se’ns obre de cames. Suposo que ajuda estrafer el mirall, per no haver d’assumir la pròpia, profunda insignificança. Però cada cop que creguis que «no et paguen prou per fer aquesta feina» o que el teu sou i les teves responsabilitats haurien d’estar molt per sobre, torna’t-ho a mirar, treballa millor i sobretot si tens algun client, tracta’l com si fos l’últim del món.

Som capaços i serem capaços de fer tantes coses, i tan ben fetes, i a tan baix preu, que aviat la sola diferència seràs tu: el que diguis, com ho diguis, les solucions que siguis capaç de trobar a l’instant, el que sàpigues transmetre a l’altre. Hi ha empreses, com Apple i Movistar i tantes d’altres iguals que aquestes, que miren d’establir protocols i de robotitzar la resposta dels seus empleats. Això els servirà durant una estona, potser encara durant alguns anys.

Però aviat tots els telèfons i totes les cobertures seran més o menys iguals i molt menys cars. L’exclusivitat en el producte o la qualitat seran sempre importants, i sempre hi haurà una cosa millor, i més cara, però el marge de millora en aquesta exclusivitat serà tan petit, i tan exclusiu, i fins i tot tan estrafolari, que el gruix dels diners els guanyarem i els pagarem pel servei, per com de bé ens facin sentir, per com d’agradable i de suau sigui la vetllada. I més en un país com Espanya i en una ciutat com Barcelona –o Girona– que no produïm gran cosa.

Jo puc sobreviure sense gaire problema a la grolleria de les dues noietes d’ahir però dubto que elles puguin sobreviure a la seva pròpia deixadesa. Si no hi posen remei, acabaran havent de fer coses molt pitjors que ser amables per poder-se dur un tros de pa a la boca. No crec que vinguin temps més durs, però sí més competitius, perquè serem més i perquè els mínims sempre milloren. Sempre. I és cert que els serveis socials, un sostre i tres àpats al dia te’ls donaran sempre. Fins i tot els medicaments que necessitis. Però compta amb poca cosa més si no saps entendre que t’ho has de guanyar tot i que no et mereixes res.