Si la crisi sanitària derivada de la pandèmia ha clavat una estocada de mort al sistema públic sanitari català, amb el model educatiu passa tres quarts del mateix. L’escola catalana fa temps que estava tocada però ara amb la manca d’inversions li acaben de donar el tret de gràcia. El panorama a molts centres educatius és autènticament desolador. I no només per la manca de motivació que tenen els mestres i professors. Hi ha un desànim generalitzat perquè molts centres tenen autèntiques mancances d’espai, de serveis i d’equipaments i, per més que reclamin, no arriben les inversions. Es destinen diners -o els malbaraten directament- a altres qüestions totalment prescindibles. O es paguen sous a gent que no va a la feina a treballar o s’engreixa constantment la nòmina d’assessors i col·laboradors. I mentrestant hi ha escoles que funcionen amb els mateixos lavabos de fa 50 anys o no s’hi ha canviat ni una finestra. Fins i tot, hi ha casos que han estat els mateixos mestres i alumnes els que han acabat donant una mà de pintura a les aules. Tot plegat fa que sovint ens fixem més en el continent que en el contingut. No arriben les inversions a la sanitat ni tampoc a l’educació. Són dos dels pilars bàsics per a una societat que es considera moderna. O se la vol considerar.