Isabel Díaz Ayuso es defensa de les acusacions de corrupció amb un discurs de llagrimeta victimista en el que salta desordenadament d’ella mateixa a la seva família, al partit, als votants, a la Comunitat de Madrid o a Espanya sencera (perquè Madrid és Espanya a Espanya, com va dir fa uns mesos, i no va ser cap lapsus). Totes aquestes categories humanes i polítiques Ayuso les presenta, agrupa i etiqueta com a víctimes agredides, ofeses i humiliades per les denúncies i les investigacions dels negocis familiars dubtosos. Confondre la pròpia persona amb el país sencer és una tècnica de propaganda molt antiga utilitzada per tota mena d’autòcrates des dels temps en què nació, estat i monarca eren sinònims. Se suposa que aquest model mental, propi de l’antic règim, havia estat escombrat per l’avenç de la democràcia, però el rampell persisteix i el trobem d’un extrem a l’altre del planeta, de Trump a Putin passant per tots els imitadors. Identificar les dificultats del líder –especialment quan se les ha buscat ell tot sol– amb un atac a la totalitat de la nació és un quadre que hem vist pintar unes quantes vegades, algunes ben a prop. La presidenta madrilenya hauria de pagar drets d’autor a tots els que l’han precedit en la indignació per les jugades indignes, encara que molts (no tots) s’estimaven més esbroncar que somicar.

Funeral. Per entendre el que passa amb el PP cal anar a les enquestes de les eleccions castellano-lleoneses per veure quin transvasament de vots s’hi apuntava, i allà descobrim que el creixement de Vox no es va nodrir tant de la caiguda de Ciutadans, malgrat les aparences, com de la fugida d’electors del PP. I no és pas que Casado es presentés com un perillós esquerrà que espanta la gent conservadora, ja que la seva denúncia de la conxorxa social-comunista-etarra arriba a cansar. El problema és que ningú no se’l pren seriosament. Les maniobres d’aquests dies només busquen enllestir el funeral a temps de preparar les eleccions de l’any que ve.