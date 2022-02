Aquests dies estic assistint esgarrifat al pollastre que han muntat els del PP a Madrid. Resulta que un germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid ha venut per 1,5 milions d’euros unes mascaretes al govern que presideix sa germana i ha cobrat un 3% o un 12% segons les fonts. Un 3% segons ella o un 20% segons Pablo Casado. O sigui que segon la seva germana es va quedar 55.000 euros, segons Casado 286.000. A més el cert és que les mascaretes no eren de la qualitat major, FFP2 o FFP3 sinó el model xinès de la KN-95 molt més barates del que consta a les factures. Només li faltava no haver entregat les mascaretes! El més sorprenent de tot plegat és que fa mesos diario.es va publicar la notícia i no va passar res. Cap jutge ni cap fiscal es va moure. Estrany. De fet ja es van publicar altres notícies de corrupció d’Esperanza Ayuso, ah no, d’Isabel Díaz Ayuso i tampoc ha passat res. És més també hi ha notícies de corrupció de la mare d’Ayuso i tampoc no passa res. Però el que més em xoca de tot plegat és que hi ha molts comentaristes que diuen que un 3% és normal en aquest tipus d’operacions. O sigui que quan Pasqual Maragall va acusar al Parlament de Catalunya a Artur Mas de quedar-se el 3% no era un escàndol majúscul sinó que era normal. Aquesta «normalitat» ha portat a la desaparició de CiU i fins i tot del PDeCAT on a les darreres eleccions rebent el suport d’Artur Mas, va treure 0 diputats. El mateix va passar amb els socis de coalició de CDC, UDC que va acabar liquidant-se després de ser condemnat per finançar-se il·legalment. Sorprèn que Duran Lleida vulgui muntar una escola de lideratge amb aquests antecedents.

Bé, no ens desviem. Resulta que a Madrid se saben totes aquestes activitats delictives de l’entorn familiar d’Ayuso i acaba plegant... Pablo Casado. És realment extraordinari. Realment la democràcia espanyola cada vegada és més estranya. Quina és la raó que la corrupció només afecti electoralment als partits d’esquerres i als catalanistes? No ho sé. Crec que com més monàrquics són els ciutadans menys els afecta que els seus polítics els robin. Els borbons ho han fet de sempre. Tots i cadascun. De fet, per no parlar del seu pare perquè és massa obvi, a Felip VI li va organitzar la boda Corinna Larsen des del mateix complex de La Zarzuela. I va costar 467.000 euros. Extraordinari. Crec que tenir un règim monàrquic és la causa i efecte de la manca de reacció ètica de bona part de la ciutadania. No tenim una monarquia antifeixista. I es nota en els comportaments de bona part de la classe política. Que hi hagi corrupció és inherent a qualsevol règim polític. Que no hi hagi reacció airada contra els corruptes és un assumpte que denota la manca d’ètica en la societat. Cal reivindicar l’ètica civil republicana, que és una manera d’entendre la vida que va molt més enllà de la forma d’Estat, és una manera de concebre que l’espai públic és de tots i especialment ho són les institucions polítiques.