El nostre estimat Andreu ha mort a l’Hospital Trueta. La família volem agrair a l’equip de neurologia els seus esforços i recursos per intentar curar-lo. També a l’equip de REA i de la UCI per tenir cura tant d’ell com de tota la família. Degut a la covid només vam poder estar-hi una curta franja diària. Sentim gratitud per haver adaptat les restriccions permetent-nos acompanyar al nostre familiar els últims dies, facilitant-nos un comiat íntim.

Tanmateix encara ens costa entendre com un hospital de renom com el Doctor Trueta no disposa de cap espai destinat a les cures pal·liatives. Hauria de ser una realitat per facilitar i humanitzar moments tan delicats com acompanyar a morir a algú. Beneficiaria als malalts, famílies i sobretot, als professionals que treballen cada dia dins aquest edifici.