La baralla en el si del PP ha esclatat de sobte i molts ens hem sentit descol·locats i avergonyits perquè el nivell de ganivetades no té precedents. Ni l’acusació de corrupció que Casado va fer, ni l’acceptació de les explicacions d’Ayuso el dia següent aclareixen res, no han presentat cap prova, caldrà esperar a les investigacions de la fiscalia i les decisions judicials. Més enllà de les acusacions cridaneres intentaré fer-ne una anàlisi des del punt de vista d’alguns eixos bàsics dels partits en democràcia.

Simplificant diríem que els partits democràtics tenen dos eixos bàsics. Una ideologia que els defineix i inspira els programes que defensen a les eleccions i una manera de fer i actuar, a l’interior del partit i a les institucions, democràtica. A l’interior de cada partit la forma de fer democràtica ve definida pels estatuts i a les institucions ve definida pel respecte a les lleis i la lleialtat institucional.

José María Aznar tenia una ideologia conservadora i inclús després de deixar els càrrecs ha continuat intentant influir en la ideologia del PP a través de la FAES però la seva actuació no crec que pugui situar-se en el que anomenaré un comportament socialment democràtic. Aznar va rebre el sobrenom de «Killer» (matador) per la seva forma d’actuar envers els governants a qui volia vèncer a les urnes. Primer ho va fer a Castella-Lleó, acusant de corrupció al President Demetrio Lamadrid per treure’l de la lluita electoral i quan va ser exculpat mai li va reconèixer la seva honorabilitat que havia posat en dubte. Després ho va fer amb Felipe González. A Espanya, per primera vegada va propiciar un lobby de polítics, empresaris i periodistes amb la única finalitat de desacreditar González, sense reparar en mitjans (ho va explicar clarament Anson). Anteriorment hi havia diaris i periodistes de diferents tendències però mai havien constituït lobbys dedicats sols a desacreditar. Va inaugurar una pràctica que ha format part des d’aleshores de l’ADN del PP quan està a l’oposició, al govern no se li ha de donar ni pa ni aigua, criticar tot el que fa i no pactar res. Quan el PP ha estat a l’oposició, coses que s’anomenen d’estat, com la lluita contra ETA, van passar a ser motiu de crítica al govern. Aquesta legislatura s’ha arribat al súmmum quan el PP ha obstaculitzat la renovació del CGPJ, del constitucional o de TVE o ha programat una campanya de desprestigi d’Espanya davant d’Europa pel tema dels fons europeus. Estem a la legislatura del no a qualsevol cosa que proposi el govern sense més, sense cap limitació inclòs incomplir la constitució. Podríem concloure que el PP des d’Aznar, quan ha estat a l’oposició, no ha tingut cap tipus de lleialtat institucional.

Però en aquesta legislatura, la del no a tot, el PP i el seu líder han anat més lluny que mai arribant a desdibuixar el seu projecte ideològic (per això l’avenç de Vox). Van elegir un líder, Pablo Casado, que tenia un currículum pobre, procedent directament de les joventuts del PP, sense cap experiència de gestió. La seva trajectòria ha confirmat falta de consistència. Només tres dades. La seva actitud enfront de Vox ha anat des de distanciar-se clarament en la votació de la moció de censura de Vox fins a defensar governs amb el suport de Vox o demanar el suport dels socialistes per no haver de pactar amb Vox a Castella-Lleó. El seu no a la reforma laboral pactada pels agents socials m’ha semblat incoherent, com deixa la relació del PP amb la patronal? Finalment amb Ayuso ha passat de ser la seva aposta per liderar la comunitat de Madrid, eren amics de les joventuts del PP, a enemics declarats i públics.

Podria continuar però crec que aquests exemples són suficients. En definitiva el PP va renunciar a la lleialtat institucional quan estava a l’oposició i pel camí ha anat perdent el seu referent ideològic. D’aquí que no m’hagi estranyat que en aquesta crisi només hàgim vist ganivetades. Han sentit alguna discussió amb referències ideològiques?

No entraré en com el PP ha de solucionar el problema però m’atreviré a fer una recomanació en la línia d’un comentarista que deia que quan passem moments difícils sempre hi ha una oportunitat per avançar. Donaré algunes idees que afecten sobre tot a la manera de fer del PP però que també involucren als socialistes. Per què no intenten recuperar la lleialtat institucional? Això significa buscar acords bàsics en temes d’estat com pot ser pactar la renovació del CGPJ i de tots els càrrecs pendents de nomenar així com el finançament de les autonomies segons el mandat constitucional, col·laborar amb el govern en temes d’estat com el repartiment dels fons europeus deixant d’anar a Brussel·les a criticar el govern, intentar establir un model de lleialtat «federal» entre les autonomies per una millor governança d’Espanya etc. I el PP hauria de deixar de tractar al govern Sánchez com un govern il·legítim. Sols retornant al carril de la lleialtat institucional tindria sentit la demana del PP de Castella-Lleó, l’abstenció dels socialistes per facilitar un govern del PP. Sóc dels que crec que això seria bo per la democràcia però sense un retorn a la lleialtat del PP ho veig molt difícil. Espero i desitjo que el PP solucioni la crisis i que amb temps i paciència es torni a teixir una complicitat en temes d’estat que mai s’hauria d’haver perdut. La defensa de la democràcia ho demana a crits i puc assegurar que molt ciutadans ho agrairíem.

Acabo amb una felicitació a Serrat que acaba de rebre la Gran Creu d’Alfons X el Savi, un més que merescut reconeixement a una llarga carrera de poeta, cantant i divulgador de poetes amb el que molts hem après tantes coses.