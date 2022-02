Pocs líders polítics poden actuar com a tals. Molt pocs. No els deixen, no tenen prou poder, o no saben exercir-lo i, en la majoria de casos, no són prou llestos per a veure-ho i actuar sense sobrepassar les seves limitacions i les del partit. Ens hem quedat tots sorpresos en veure què ha passat al Partit Popular i a Pablo Casado i ens sembla que aquestes situacions només es donen en les grans organitzacions. No és així. Fins i tot en l'àmbit local passa. Fa pocs dies un possible candidat a les eleccions municipals explicava que no vol saber res dels partits polítics. Els interlocutors li van preguntar per què i va contestar que no volia cap lligam que li pogués passar factura al projecte de gestió. Sap que sempre hi ha peatges i que són molt cars.

A vegades, els partits persegueixen un candidat perquè és conegut al municipi, per ser un empresari respectat o perquè té una bona imatge i contactes. Com és natural, té dubtes i davant de la conjectura, els responsables del partit li fan creure que és el millor, l'únic capacitat per agafar les regnes de l'Ajuntament. L'ego s'infla i cau en la trampa. Si guanya les eleccions i no era ben bé veritat allò que li havien fet creure, comencen els problemes. Ha passat moltes vegades que l'escollit ha volgut anar pel seu compte i aquest sol ser el detonant de les discrepàncies amb l'organització, que l'únic que vol és que el càrrec li sigui fidel. Un possible candidat a les eleccions municipals explicava que no vol saber res dels partits polítics Hi ha pocs líders que tinguin tot el poder i d'aquests, no tots se'n surten. Josep Antoni Duran Lleida n'era un. Ho va demostrar en els anys que va dirigir Unió Democràtica, on tenia el partit al seu puny i controlava cada una de les passes que s'hi feia i cada un dels membres que tenia a les seves ordres. Quan el cas Treball va esclatar i van sortir les primeres proves del finançament il·legal, li va etzibar a Josep Enric Millo: «busca't un advocat». Millo, que controlava igual de bé UDC a les comarques de Girona, havia estat un dels homes de confiança de Duran, però en aquell moment ja hi havia escletxes entre els dos i estava a punt de convertir-se en l'ase dels cops. La primera batalla la va guanyar el líder indiscutible; la de llarg recorregut se la va endur Millo, que amb una innegable habilitat es va buscar un bon advocat, Carles Monguilod, i va aconseguir sortir indemne en l'afer judicial i mantenir-se més temps en política que Duran. Ni el gat de les inacabables vides es va salvar de les urpes del seu partit, quan es pensava que tenia el poder. Pedro Sánchez va haver de marxar cames ajudeu-me i va ser hàbil, molt hàbil, per saber tornar i lligar bé les regnes. Va aprendre la lliçó i va acabar guanyant el pols als que manaven en aquell moment al partit socialista, passant a ser el líder indiscutible. Veurem fins a quant. A Alberto Núñez Feijóo li va passar el mateix. Quan va voler treure el cap, algú va rescatar unes comprometedores fotos que el van obligar a quedar-se al seu feu. Ara s'ha fet estimar per fer el pas a la política nacional i sap que si fa el que li demanen els que ostenten el poder, les fotos seran només un record. Si es creu massa que és l'amo, potser algú les rescatarà de l'oblit. Dels líders, només sobreviuen els més llestos, els que saben entendre com funciona la política I podríem trobar molts més exemples. Com tots els dofins amb projecció de Jordi Pujol, que van acabar fora de la política només perquè tenien carisma i arguments per fer-li ombra o van gosar plantar-li cara. Que li preguntin a Miquel Roca. I dels líders, només sobreviuen els més llestos, els que saben entendre com funciona la política i tots els seus mecanismes interns. Els que s'adapten a allò què els hi demanen els que manen de veritat. Els partits són així. No tenen escrúpols amb ningú quan veuen perillar l'statu quo i no tenen pietat. Ni pietat ni humanitat.