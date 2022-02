El passat mes de gener, des del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya vam presentar les dades d’edificació corresponents al 2021. Tot i que els resultats presenten un comportament positiu en relació al 2020, és decebedor constatar que no arribem als nivells d’abans de la pandèmia, i es manté la tendència negativa ja percebuda el 2019. Les dades, a més, ens obliguen a posar el focus en la rehabilitació, que continua a nivells encara molt baixos, tant a les comarques gironines com al conjunt de Catalunya.

Així com l’obra nova a la Demarcació de Girona ha augmentat un 49% respecte a l’any 2020 i un 21% respecte al 2019, la superfície rehabilitada només s’ha vist incrementada en un 12% i 3,5% respectivament. D’aquesta manera, l’any 2021 la rehabilitació representa tan sols un 33% de la superfície visada a la província.

Aquestes dades fan palesa la manca de cultura rehabilitadora a la Demarcació, i contrasten enormement amb el fet que el país disposa d’un dels parcs edificats més envellits d’Europa, amb un 70% dels habitatges construïts abans de l’entrada en vigor, l’any 1979, de la primera directiva europea d’eficiència energètica.

Segons dades de la Comissió Europea, més del 35% de les emissions de CO2 i prop del 40% del consum energètic a Europa està causat pels edificis. És, per tant, un repte, una necessitat i una responsabilitat adaptar els edificis perquè siguin més saludables, ecològics i accessibles.

Per això, fa temps que des del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya insistim en la importància de rehabilitar, renovar i millorar els nostres edificis, barris i ciutats amb una mirada responsable, on l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables siguin aspectes rellevants, i el confort i qualitat de vida de les persones es posin en primer terme.

La petjada ecològica que suposa enderrocar i construir de nou ja no es pot assumir i, per això, promoure la rehabilitació és una aposta estratègica. En aquesta línia, des de la Taula de la Construcció de Girona vam impulsar, l’any 2018, la creació de l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona, que s’emmarca en el Pacte Nacional per a la Renovació Urbana.

Ara, l’arribada dels fons europeus de recuperació Next Generation ha de servir per impulsar aquest canvi, ja que una part important d’aquests fons es destinarà a fomentar la rehabilitació residencial. Es tracta d’una oportunitat única per adaptar el parc immobiliari i donar resposta a les necessitats actuals d’eficiència, salut i benestar i alhora fer front als reptes de futur per assolir les fites de descarbonització per a l’any 2030 i 2050.

En paraules de Lluís Comerón, president del CSCAE i exdegà del COAC, que malauradament ens va deixar fa unes setmanes, «hem d’aprofitar el moment: rehabilitar ara per a un benestar durador, conscients que els nostres habitatges tenen un cicle de vida llarg». Per a això, «és precisa una visió integral, comptant amb els professionals de referència que millor coneixen les necessitats i el potencial de millora de cada habitatge i edifici”. Els arquitectes tenim la responsabilitat d’actuar per contribuir a transformar aquests ajuts en realitats.

Aprofitem l’oportunitat i impulsem entre tots aquest canvi de cultura.