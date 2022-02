Entro a la cuina per rentar els plats, i engego la ràdio sense ni pensar-hi, un gest automàtic. No sé estar a la cuina sense tenir la ràdio posada. Hi tinc sintonitzada una emissora musical: m’agrada cantar mentre cuino, mentre rento els plats, mentre guardo la compra. Però avui, quan l’engego, sento que parlen de futbol. «Merda, hi ha partit», penso. El futbol no m’interessa gens. No he aconseguit entendre mai què és un fora de joc, l’equip que perd sempre em fa pena, i m’ennuego cada vegada que sento quan cobra un jugador de primera divisió. L’única vegada que he gaudit d’un partit va ser el dia que la Susana em va convidar a anar al Camp Nou a veure un Barça – noséquè (crec que era un equip anglès). Diria que era un partit de la Champions , però no n’estic segura. Hi vaig anar perquè vaig pensar que havia d’aprofitar l’oportunitat, però hi anava reticent, pensant que m’avorriria moltíssim i que no entendria res. I vaig encertar a mitges: no vaig entendre res, però m’ho vaig passar teta, fins i tot vaig acabar celebrant els gols com si fos una culer de tota la vida. Va ser un miracle passatger, després vaig tornar a la meva indiferència cap a tot allò que té a veure amb aquest esport.

Sospiro, penso si canvio d’emissora, però em fa mandra i deixo posada la que tinc. El partit encara no ha començat i estan emetent la típica conversa de bar en la que tant es parla de futbol com de qualsevol altra cosa. De vegades hi ha veus femenines, però avui només són homes. Es posen a parlar d’Iker Casillas: «Heu vist la foto que ha penjat a Instagram?», pregunta un. I aquí comença una sèrie d’adjectivacions, opinions i sentències que em farien posar les mans al cap (si no fos perquè les tinc submergides en l’aigua sabonosa de la pica): que si està demacrat, que si quantes arrugues que té, que «no és pas tan vell com per estar tan malament», que «no entenc com ha penjat aquesta foto, jo no ho hauria fet mai», que faria bé de posar-se alguna crema i cuidar-se més. Comproven quants anys té l’exporter del Real Madrid: 40. «Només 40??? Els porta fatal!!!», exclamen. Riuen amb els comentaris que li ha fet Piqué («sembla que t’hagi atropellat un tren») o un altre jugador que no sé ni qui és: «el filtre de vell ja no es porta». Paro la ràdio, agafo el mòbil i poso a Google «Iker Casillas» i, automàticament, a darrera, em surt la paraula «viejo». Miro la foto que ha penjat: a mi em sembla meravellosa. Està seriós però se li llegeix un somriure amagat a la comissura dels llavis. Porta una dessuadora negra, la caputxa posada. Sí, fa cara de cansat. Sí, té arrugues al voltant dels ulls, i té línies d’expressió al front. I què? Calia tot el que he sentit en només uns minuts sobre Casillas i el seu selfie? L’endemà, entro a Instagram i veig que Casillas ha penjat quasi la mateixa foto, però ara amb un ampli somriure -que li marca més arrugues- i amb un text concís: «A falta de tres mesos per complir els 41, bona cara i arrugues! A prendre l’aperitiu!» Ric amb ganes. No m’ho penso gens i clico el «follow»: ole tu, Iker!