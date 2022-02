En una roda de premsa que va agafar per sorpresa a gairebé tothom Josep Gonzàlez-Cambray va anunciar que el curs vinent escolar començarà el 5 de setembre en una mena d’ordeno y mando que el conseller d’Educació va justificar al·legant que «si el canvi en el calendari s’hagués sotmès a debat la decisió encara no estaria presa». En la presa de decisions el «què» és molt important, però el «com» també ho és. Fins al punt que, sovint, un mal «com» pot espatllar un «què» ben legítim. I en aquesta decisió, Cambray sembla que s’ha deixat arrossegar per les presses, i l’ambició política o personal, de deixar clar que ell és el conseller que impulsarà «una transformació ambiciosa del sistema educatiu a Catalunya». Pura supèrbia.

Ja em perdonaran mestres i professors, però soc dels que penso les vacances escolars de l’estiu són excessivament llargues. Veuria amb més bons ulls un sistema, semblant al d’altres països europeus, on el curs comencés a principis de setembre i, a canvi, hi hagués algun altre període, curt, d’aturada al llarg del curs. Ara bé, per fer això s’hauria de ser un país més ben preparat. Un país amb menys barracons i escoles on, per manca de bons aïllaments, un setembre calorós no convertís les aules en un forn; un país on les plantilles d’escoles i instituts no tinguessin un elevat nombre d’interins que fins al mes de setembre no saben a quina escola aniran a treballar; un país amb mesures de conciliació prou potents perquè posar uns dies de vacances el mes de febrer no comporti un terratrèmol familiar.

Un país diferent on, també, un polític no es pugui permetre dir sense cap mena de pudor que «si el canvi en el calendari s’hagués sotmès a debat, la decisió encara no estaria presa». Un país on el conseller no enviï un correu electrònic a les direccions de tots els centres educatius de Catalunya amb arguments més propis de fa cinquanta anys per assegurar que l’avançament del calendari escolar afavorirà la conciliació de les famílies. «Especialment, beneficia les dones, a les quals recau més la cura dels fills i les filles». Els pares no ens cuidem dels fills quan no hi ha escola?

Per cert, tot i el «com» del conseller segueixo pensant que el curs hauria de començar abans de mitjans setembre.