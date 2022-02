La guerra d’Ucraïna ha sacsejat tot el panorama informatiu internacional i, malgrat l’allau de tertulians que analitzen, i polítics que hi diuen la seva, la veritat és que es fa molt difícil endevinar quines seran las conseqüències que en la nostra vida quotidiana podrà tenir a la curta o a la llarga aquest conflicte que Vladímir Putin ens ha plantat a l’extrem oriental de la vella Europa. I és en aquest context que haurem de posar en un involuntari impàs la bona noticia que fa poc donava la directora de Fira de Girona Coralí Cunyat afirmant que enguany es podrà recuperar el calendari d’activitats firals de l’any 2019, és a dir, el d’abans que la pandèmia vírica ensorrés totes les previsions pressupostàries.

La primera de les set fires d’enguany que inicialment s’han programat al Palau Firal és el Fòrum Gastronòmic que, si Putin vol, se celebrarà del 13 al 15 d’aquest mes de març, coincidint amb el quinzè aniversari de l’arribada d’aquest prestigiós esdeveniment a la ciutat de Girona. Tot i que va néixer a Vic l’any 1999 de la mà dels emprenedors Pep Palau i Jaume von Arend, ben aviat els promotors se’n varen adonar que necessitaven expandir-se per tal de poder donar resposta a la demanda de professionals que volien participar-hi i també per aconseguir un altaveu més potent per difondre llurs continguts. A Girona varen créixer i es van fer grans fins el punt d’exportar la idea a Barcelona on els varen acollir amb els braços oberts i, més tard, obrint franquícia gastronòmica a La Corunya.

Aquest Fòrum que vindrà a Girona iniciant la que esperem pugui ser una bona temporada d’activitat firal és bàsicament un congrés altament professional tot i que, lògicament, obert a un públic cada vegada més conscient i interessat per les coses dels fogons en general. Es faran sessions formatives, tècniques de cocció, xerrades i explicacions sobre el món evolutiu del vi, però també un tractament acurat d’atenció al client així com l’anàlisi d’una gestió empresarial eficaç i rendible en temps de crisi. Ja han confirmat assistència grans noms de la cuina internacional com els germans Roca del Celler de Can Roca, però també l’argentí Mauro Colagreco o l’italià Massimo Bottura. També s’hi faran classes magistrals i ponències a càrrec de Fina Puigdevall i Ada Parellada, entre d’altres.

La ciutat de Girona i les comarques gironines en el seu conjunt seran aquests dies (de fet ho son tot l’any) un magnífic aparador de la gastronomia en el seu sentit més ampli i divers. I no només pel nombre d’estrelles Michelin que s’agrupen al voltant dels restaurants que ostenten aquesta prestigiosa distinció sinó per la bona feina i la professionalitat que exhibeixen la immensa majoria dels establiments dedicats a l’art de la cuina i el bon menjar. És veritat que hi ha veus crítiques pel fet que ara ja sigui molt difícil trobar llocs on es pugui menjar un ànec amb salsafins per exemple, però això no significa que hagin desaparegut aquest tipus de plats com molt bé ens ho explica el periodista Salvador Garcia-Arbós en el primer volum del llibre Menjars de Fires que va editar l’ajuntament de Girona l’octubre passat ,on es recullen vivències i records familiars i gastronòmics al voltant de la taula tot celebrant la Festa Major. La cuina tradicional no ha desaparegut però sí que és evident que el temps ha anat modulant formes de cocció, ingredients i preparació que els professionals han anat adaptant per tal d’anar-los acomodant a uns gustos també canviants. En aquest Fòrum es parlarà de la innovació aplicada a la gastronomia, però també de la formació davant dels fogons i del talent que hi ha a casa nostra per excel·lir en aquesta difícil i complicada feina. Ara que sembla que el fantasma del coronavirus que ens acompanya des del febrer del 2020 comença escampar, és hora d’agrair al món professional de la restauració la seva força de voluntat per aguantar el xàfec epidèmic. Aquest Fòrum Gastronòmic pot ser l’aparador ideal per retre’ls aquest merescut homenatge.