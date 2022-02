En els últims dos anys, he vist quatre sèries islandeses (Atrapados, The Minister, Katla i Los asesinatos del Valhalla), totes elles a Netflix o Movistar. Compten amb bones crítiques. També he llegit una novel·la d’un autor islandès (Illska. La maldad, d’Eiríkur Örn Norddahal, que tracta sobre l’auge dels populismes xenòfobs a Europa, a partir d’una tesi sobre l’Holocaust).

A banda d’una qualitat acceptable, d’uns diàlegs tranquils i relaxats, com a la majoria de ficcions nòrdiques, d’unes trames intrigants i una fantàstica fotografia amb uns paisatges idíl·lics, gairebé sempre nevats, les sèries televisives d’aquest país de només 370.000 habitants (la meitat que la província de Girona) no han entrat a moltes llars per casualitat. És per les polítiques de promoció impulsades pel seu govern a partir d’una llei de 2003 que contemplava ajudes a la producció cinematogràfica, televisiva i documental. Entre els anys 2014 i 2018, el Govern islandès hi va invertir 66,5 milions d’euros. L’objectiu era impulsar el sector audiovisual com a una estratègia de diversificació econòmica. «Cultura, llengua, identitat, economia i reputació internacional», assenyala el pla islandès, que es va renovar el 2020. Una pel·lícula islandesa, Lamb, va guanyar el festival de Sitges de l’any passat, i abans havia obtingut el premi a l’originalitat a Cannes.

Mentre la ficció islandesa, com també la danesa (sèries com Borgen o The Investigation), ha sabut aprofitar les enormes possibilitats que ofereixen les plataformes d’streaming, a Catalunya (amb més de 7 milions d’habitants, enfront dels menys de 400.000 d’Islàndia) el gran debat no és la producció, no és la creació, sinó el doblatge al català de les sèries de Netflix. El tot o res dels Pressupostos de l’Estat passava pel doblatge. A Catalunya, fa anys que caminem com els crancs. Dels 18,4 milions d’euros que dedicava al cinema el govern tripartit l’any 2008, es va passar a 6,8 milions el 2014, amb Artur Mas al capdavant de la Generalitat. Segons les dades de l’Idescat, la inversió s’ha recuperat lleugerament fins a arribar a 12,8 milions d’euros el 2019, una xifra a anys llum de la que hi destina un minúscul país, en habitants, com és Islàndia. No serveix l’excusa que Islàndia és un estat. Catalunya té moltes més possibilitats, si volgués, si tingués governants capaços en lloc d’activistes de regional.

A Catalunya, alguns es van creure aquella profecia de Francesc Pujols: «Arribarà el dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho aniran pel món i ho tindran tot pagat». No, ni el món ens mira, ni, per descomptat, ens paga res. Catalunya fa més d’una dècada que està en descomposició. Els esforços van cap al victimisme i els diners es llencen en ambaixades que no tenen cap més utilitat que col·locar amics i familiars o en propaganda: 300 milions d’euros anuals als mitjans de comunicació públics. Cap creativitat, cap projecte, cap innovació des de fa anys impulsada des del sector públic. En res. Estem a la cua d’Espanya, i d’Europa, en energies renovables. Un desert. Només som líders en la producció de marihuana.

El mateix dia que Carla Simón guanyava l’Os d’Or a la Berlinale, amb la pel·lícula en català Alcarràs, aquell diputat friqui de la Garrotxa, que respon pel nom de Salvador Vergés, deia, ben cofoi, que, encara que hi estigués d’acord, no votaria a favor de cap proposta parlamentària presentada en castellà. És la diferència que hi ha entre una Catalunya en positiu, la de Carla Simón, i una Catalunya en negatiu que governa el país des de fa més d’una dècada. Una llengua minoritària com el català no es promociona per art de màgia, ni s’expandeix amb imposicions. Necessita polítiques culturals efectives, de qualitat i amables. Islàndia n’és un exemple. Ha fet més per la llengua i la cultura catalana Carla Simón amb Alcarràs, una producció hispano-italiana, que tota la xerrameca buida d’uns governants que només persegueixen perpetuar-se en el poder.