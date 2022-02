El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, advertia fa pocs dies de la davallada de l’activitat econòmica, de l’increment de l’atur i d’una «pèrdua general de la confiança en el nostre futur col·lectiu». Un panorama que precisament no convida a l’optimisme. Malauradament, no és l’única comarca que es troba en aquesta situació.

Aconseguir que els pobles, ciutats mitjanes i entorns rurals siguin més atractius per a atraure població passa per crear ocupació i tenir una borsa d’habitatge assequible. El problema, sovint passa per la desaparició del model econòmic que ha sustentat aquests territoris. S’ha decidit que la massa de treballadors havia de desplaçar-se a grans nuclis urbans, fet que ha deixat poques alternatives de futur a uns municipis que, sovint amb el cor encongit, veuen en el turisme i la construcció les úniques sortides.

Tampoc hi ajuden algunes normatives pensades des de la capital. Fa pocs dies un alcalde s’indignava per la discriminació que suposava l'última convocatòria per accedir a ajudes vinculades a la Garantia Juvenil, ja que un dels requisits era que havia d'haver-hi més de trenta joves en atur en el municipi, quan al seu poble no hi havia ni trenta joves empadronats.