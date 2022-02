En només una setmana, en Pablo Casado ha passat de personalitzar l’alternativa a Pedro Sánchez a trobar-se al carrer sol i sense l’empara de ningú dels seus. Així de dura és la política i així de cruel la naturalesa humana. No ha estat un Brutus, com fou amb César, sinó una munió de miures hispans (o així ho sembla) els que l’han abatut. En Casado es segueix preguntant «què he fet, per tenir un final tant tràgic?», i raons no li falten per fer-se aquesta pregunta. Sobretot quan tots els companys de partit li reien les gràcies en públic tant sols fa uns deu dies. La naturalesa jurídica de tot grup polític és l’associació voluntària de persones que volen fer-se amb el poder polític per implantar el seu ideari al menys durant tant de temps com els electors vulguin. Altres coses són la cohesió interna, la solidaritat, el companyerisme, el respecte, la fidelitat o la lleialtat, atributs que es donen per fet que existeixen, però que en moments d’implosió interna poden anar desapareixen.

Per implosió s’entén l’acció d’esbotzar-se, de rompre’s sobtadament de fora a dins, en cedir les parets d’un recipient sotmès a una pressió exterior superior a la interior, segons que ens diu el diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana, que la situa en el món de les ciències físiques. Ha estat una força externa al PP la que ha motivat una destrossa com la coneguda? O ha estat una força interna la que l’ha provocat? Malgrat que res no s’ha dit al respecte, un servidor no entén tanta unanimitat en els mitjans de Madrid, majoritàriament de dretes i fins i tot d’extrema dreta, sense que «algú» no els hagi conciliat prèviament fent veure que era una explosió (de dins cap en fora) en comptes d’una implosió (de fora cap endins). Perquè en el Madrid que vaig conèixer, i res no en fa dir que des de l’any 2004 fins avui les coses hagin canviat, de poder fàctics capitalins n’hi ha. En Casado pot no entendre què li ha passat perquè solament mira cap a l’interior del seu partit, revoltat de cop i volta contra ell i en Teodoro García Egea, secretari general, però si alcés la mirada podria conèixer que l’epicentre de la revolta es troba a l’exterior, i el conformen tant els de l’Ibex-35 com els què no hi són però que manen molt. La conspiració s’inicia a les sobretaules de nombrosos reservats dels més prestigiosos restaurants madrilenys i segueix amb pre-avís en el si del partit.

Què mou aquesta rebel·lió interna impulsada des de l’exterior? Les presses per desallotjar Sánchez, que vol dir PSOE i Podemos, de La Moncloa. Endemés dues realitats ben tangibles: Una, la manca d’estratègia d’en Casado que apareix un dia com a liberal, l’altre com a conservador, i més tard com a ultradretà, desdibuixant la imatge d’un partit d’Estat; la segona, les enquestes, les oficials del CIS, les privades-publicades i les privades-privades que perfilen, totes, un duel a mort entre el PP i Vox, i cap entre PP i PSOE. Els homes i les dones dels restaurants els irrita el govern actual, però no volen un govern PP-Vox. Saben que això els perjudica i que Europa ho llegiria en clau de postfranquisme tardà, essent amable. Malament pels seus interessos. Però... i qui mou des de l’interior del PP la revolta? Sense saber-ho, el tàndem Casado-García Egea que no suporta a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel García Ayuso, que va esgarrapar vots tant a Vox com a PSOE, i que rep més salutacions, abraçades i petons que Casado allí on coincideixen. En els humans el pes de la gelosia és gran.

Pel que hem llegit i vist, encara avui en Casado es pregunta «què he fet per merèixer això». Ho ha preguntat a tots els seus. Ho va preguntar quan la reunió amb els «barons» o presidents del partit a les Comunitats Autònomes. Però no sembla haver-s’ho preguntat a ell mateix. Temps tindrà per arribar a una única conclusió: Haver tingut pressa per arribar a la presidència del Govern d’Espanya i haver-ho sacrificat tot –ideologia, estratègia i tàctica– per aconseguir-ho. Ni Aznar ni Rajoy varen ser mai tant agosarats. I és que, en política, s’ha d’esperar sempre que la fruita desitjada estigui madura.