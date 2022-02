El Diari de Girona del diumenge dia 13 tornava a insistir en la innecessarietat d’aquesta línia a 400 kV proposant que se substituís per una branca derivada de la subestació dita de la Farga a Cervià de Ter. És una proposta estranya, perquè Riudarenes està més o menys a meitat de camí entre Santa Llogaia i Barcelona, mentre que Cervià de Ter és a uns 25 km de Santa Llogaia i 95 de Barcelona. No sembla que amb aquesta diferència de distàncies, es puguin equilibrar en el tram intermedi com caldria, les caigudes de tensió a la catenària.

No sé quina és la raó concreta per la qual els trens d’alta velocitat de Girona circulen a 200 km/h i no als 300 km/h que deia el projecte i es fa normalment. Hi poden haver diferents motius, però jo diria que un dels més probables, és precisament la falta d’una subestació a la meitat del camí entre Barcelona i Santa Llogaia, alimentada a 400 kV i amb grandària suficient, per a que el corrent monofàsic dels trens d’alta velocitat no empitjori la qualitat del corrent disponible a la xarxa trifàsica, la qualitat del corrent que ens facilita la vida a la resta de ciutadans. Demano, doncs, que s’acabi l’electrificació de la línia, i es faci el que fa falta per a que l’alta velocitat de Girona vagi a la seva velocitat normal de 300 km/h, tal com es va dir, i suposo jo, es va pagar.