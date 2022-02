De cop i volta, a principis de gener d’enguany ens vàrem assabentar que tancaven el gran basar dels xinesos Market Catalunya, dels antics Cinemes Catalunya, al carrer Emili Grahit de la nostra ciutat. Varen iniciar un descompte massiu del 50 % en tots els productes, que ha tingut un gran seguiment i resposta del públic. S’hi han format cues al carrer, sobretot els divendres i dissabtes, per poder comprar. El pretès augment desmesurat del lloguer –sembla que ja no sortirien els números– i la ressaca de la covid-19 han provocat la decisió de tancar. Al 2021 pagaven 7.000 euros al mes de lloguer pels cap a mil metres quadrats d’exposició, i per finalització de contracte, després de molts anys, la propietat volia apujar-lo un 70 %, és a dir, posar-lo a 12.000 euros/mes. Els llogaters xinesos no ho han vist clar i tanquen el negoci després de molts anys de funcionament.

Malgrat que no ho sembli, de basars de xinesos n’hi ha de moltes classes i preus. Aquest era un molt bon centre per la relació qualitat/preu. Moltíssima gent de l’Eixample de Girona hi comprava regularment, i de fora també, i el sentiment general que he pogut copsar dies enrere és que els trobarem a faltar. Però són les coses del mercat immobiliari i la llei d’arrendaments, en aquests cas comercials. Segons sembla, el seu espai quedarà ocupat per un bingo, cosa que amb els temps que corren i amb el gir que està fent la nostra societat no ha fet gaire gràcia. El negoci estava regentat per una família xinesa, molt amables, molt professionals, perfectament integrats a la nostra cultura i a la ciutat de Girona, i que si no tenien alguna cosa t’ho demanaven i t’ho solucionaven. Ells tenen un important negoci de restauració a Barcelona i han decidit potenciar-lo, sobretot amb la seva presència i capacitat de treball, que tenen sense cap dubte. Els temps canvien i res no és per sempre. Llàstima, ja que ells ocupaven un espai de les denominades «botigues de barri» i eren molt coneguts, apreciats i integrats a les necessitats del mercat.