Soc una ciutadana que mira entristida com va reculant la nostra llengua i no ens ho podem permetre.

La nostra parla ha d’apuntar als cors amb tot el coratge. És el pal de paller orgullós i digne que conforma el nostre seny i la nostra rauxa i que demana respecte i compromís.

El català és el vehicle on han pujat i pugen els nostres avis, besavis, rebesavis, fills i nets. Ha voltat per tot el món i és conegut i estimat. És la mirada que ens apropa al que som i a on som.

Nosaltres som hereus d’aquella gent que va lluitar i va morir en defensa del català i que no es mereix quedar en l’oblit. Fem del català un instrument de cohesió i entesa, en igualtat amb altres llengües.

Volem un català esmicolat, residual, empobrit? Si no volem que això passi no podem defallir! Endavant, fem-ho! Som-hi!