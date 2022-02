Hi ha a Girona una carpeta plena d’assumptes pendents. Vessa, i sempre solen ser els mateixos temes, que de mandat en mandat van passant dels uns als altres sense que ningú hi sàpiga posar remei. Això explica per què la reforma integral de l’edifici del Modern, per exemple, ha requerit dècades i encara falta una segona fase amb una antiga sala gran que continua dormint al ras. Ara li ha tocat treure el cap al carrer Barcelona. L’Ajuntament ens ha fet saber aquesta setmana que licita el projecte d’urbanització entre la nova Clínica Girona i l’antiga fàbrica Simon, que és una magnifica notícia tenint en compte la imatge depriment que ofereix una de les principals vies d’entrada a la ciutat. Ara bé, no cantin victòria, que va per llarg. El regidor d’Urbanisme ja ha advertit que «falten uns anys perquè veiem les obres», ja que els terminis que es fixen per pensar i executar el projecte són llargs. I així seguim, pensant, pensant molt, eh?, sobre el Museu d’Art Contemporani que es projecta a la Casa Pastors (2026), o per exemple, de què n’hem de fer de la Devesa i com la podem preservar i impulsar, o com s’ha de reordenar el trànsit, o de què en farem de l’amiant que hi ha en alguns trams del carrer Barcelona. I així amb tants d’altres temes, que de tant pensar-los, se’ns acaben fent eterns.