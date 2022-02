Va passar fa molts anys. Aleshores, quan la guerra estava en el seu apogeu, jugàvem a futbol a la plaça quan un so eixordador va tallar l’aire. En aixecar la vista vam veure tres creus al cel passar a una velocitat sorprenent. Els avions caça!, cridem eufòrics.

Aleshores pensàvem, amb els amics del barri ho crèiem convençuts, que potser presenciaríem un d’aquells combats aeris que vèiem a les pel·lícules. Així que vam pujar als arbres i, després d’esperar durant una bona estona, quan ens vam dir que ja no passaria més res, vam tornar a casa amb aquella barreja estranya que produeix la desil·lusió i l’alleujament percebuts alhora. No veuríem la guerra, però, per sort, això passava (encara) molt lluny.

Tot i ser un nen de vuit anys, i que cap dels meus pares i amics em fiqués aquella por al cos, segons recordo, pensava contínuament que en qualsevol moment la guerra podria estar a la porta de casa. T’aixecaves i te n’anaves a dormir pensant-hi. Era una sensació estranya, una sensació que barrejava la por amb certa resignació a allò inevitable.

Això va ser, com ja vaig dir, fa moltíssims anys, a un altre país, en una altra vida abans de viure a Girona.

No vaig tornar a sentir res semblant fins aquest darrer dijous, quan Rússia va envair Ucraïna, malgrat que es tractés d’una guerra tan llunyana (en aparença) de Catalunya. Com que em volia cerciorar que no era paranoia pròpia, vaig preguntar als uns i als altres i puc assegurar que, al final del meu modest sondeig, va ser una sensació compartida. Ho va ser per aquells que tenien el record d’alguna guerra a les seves ments, com per als que no, per les amenaces de Putin, per la possibilitat que s’iniciés una guerra mundial. Per la proximitat d’Ucraïna, pels milers de morts que portarà aparellada.

Dijous, milers de persones hem sentit, per molt remota que fos la seva possibilitat, que la guerra podria estar a la porta de casa en un futur no gaire llunyà. Va ser gairebé com caure del llit.

L’inici de la contesa serà recordat com un dia nefast per a la història de la humanitat; quan la invasió de territoris -un país no n’envaeix un altre a Europa des de la Segona Guerra-, ens sembla una cosa pròpia de l’Edat Mitjana.

Europa ha recuperat el clima bèl·lic d’un passat no gaire llunyà, un passat que ens devia ensenyar alguna cosa. Amb una sola decisió com la de Putin, es llencen a terra anys de treballar per la pau mundial i convèncer-nos del sense sentit de les guerres.