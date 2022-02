No entraré a avaluar la pel·lícula El Padrí, ja que hi ha plomes expertes que ens poden detallar cadascuna de les seqüències d’aquesta admirable pel·lícula, estrenada en plena dictadura franquista i no mancada de dificultats pel que fa a censura. Però, si m’ho permeteu, sí que us puc dir que pobles com Anglès, la Cellera de Ter i Osor varen tenir el goig de projectar en les seves pantalles aquest preuat film, conjuntament amb les capitals de província de tot l’Estat espanyol. Penseu que ens trobàvem en l’època dels 35 mm i que les còpies escassejaven; això vol dir que, el mateix dia, la mateixa tarda i amb la mateixa còpia, es projectava la pel·lícula El Padrí a els tres pobles, en un interval de tres quarts d’hora entre ells, on la bicicleta era l’encarregada de traslladar els diferents rotllos; en aquest cas set.

Val a dir que una de les clàusules de la distribuïdora Paramount, per tal de poder projectar-la, era que havíem de contractar 20 pel·lícules més, entre elles les «espanyoles». Tot i els avenços tecnològics amb què serà reestrenada El Padrí, enyoro els sistemes de projecció dels anys setanta, on calia ser un autèntic expert per tal de fer arribar a la pantalla les imatges del cel·luloide.